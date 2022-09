Thüga Energie Cup beim FV Bad Waldsee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Förderverein des FV Bad Waldsees richtete an einem Septemberwochenende den Thüga Energie Cup für die Jugendmannschaften in diesem Jahr als Vorbereitungsturnier für die kommende Saison aus. Nach zweijähriger (pandemiebedingter) Turnierpause startete am Freitagnachmittag das Turnierwochenende mit den Begegnungen der C-Junioren. Der Samstagmorgen startete bei anfänglichem Regen mit den Begegnungen der D-Junioren. Nachmittags stiegen die B- und A-Junioren in das Turnier ein. Der Sonntagmorgen galt den jüngsten Kickern. Bei den F-Junioren sowie Bambini, welche teilweise zum ersten Mal ein Trikot sowie ein Turnier gespielt haben, stand der Spaß im Vordergrund. Hier wurden die Begegnungen nach der Fairplayregel (ohne Schiedsrichter und Ergebniswertung) gespielt. Über das ganze Wochenende spielten die in Summe 57 Mannschaften insgesamt 141 Begegnungen.

Der Turniersieg des Thüga Energie Cup 2022 ging an: A-Junioren: JSG Reute / Bad Waldsee; B-Junioren: SGM Bad Schussenried / Michelwinnaden; C-Junioren: FV Bad Waldsee; D-Junioren: SG Langenenslingen I; E1-Junioren: FV Ravensburg; E2-Junioren: TSV Berg II.

Bei den F-Junioren und Bambini waren alle Sieger. Hier freuten sich alle Kinder über die überreichten Pokale.

Ein besonders herzliches Dankeschön ergeht an alle Unterstützer und Sponsoren, sowie an die vielen Helfer vor und während des Turniers, ohne die eine Durchführung nicht möglich wäre. Gleiches gilt für die Schiedsrichter, ebenso ein Dank an diese.

Impressionen vom Turnier finden Sie unter: fvbadwaldsee.de/jugendturnier/