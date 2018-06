Thomas Girmes gewinnt das Fahrrad

„Bad Waldsee radelt – und gewinnt“, die Fahrrad-Aktion der Stadt ist nun zu Ende gegangen – und 160 radelnde Gewinner wurden ermittelt.

Insgesamt haben 181 Teilnehmer ihre Karten abgegeben und gemeinschaftlich 219 806 Kilometer zurückgelegt. Damit konnte der CO²-Ausstoß um 35 730 Kilogramm reduziert und rund 15 400 Liter Benzin eingespart werden, wie die Stadt in einer Pressemeldung mitteilt. Kilometer-Spitzenreiter ist Wolfgang Hofmeister mit 9220 absolvierten Kilometern. Vergangene Woche wurden die Gewinner von SZ-Verlagsleiter Markus Fürst in den Räumen der „Schwäbischen Zeitung“ gezogen. Gewinner des Hauptpreises ist Thomas Girmes. Am Mittwoch wurde ihm sein neues Cross-Bike Centurion im Wert von rund 1100 Euro von Bürgermeister Roland Weinschenk und Anton Sproll, Generalbevollmächtigter der Leutkircher Bank, überreicht. „Ich habe die Aktion rein vom Umweltgedanken her schon befürwortet“, erklärte Girmes im Gespräch mit der SZ. Während der Aktion legte er rund 980 Kilometer zurück. Kein Wunder, fährt der Bad Waldseer doch täglich mit dem Fahrrad zur Arbeit in die Kurbetriebe. „Ich war sowieso im Begriff mir ein neues Fahrrad zuzulegen. Das passt also sehr gut“, berichtete Girmes und freute sich sichtlich über seinen Gewinn. Die hohe Bürgerbeteiligung lobte Weinschenk im Rahmen der Übergabe und hob die CO²-Einsparung als besonderen Mehrwert der Initiative hervor. Eventuell wird die Aktion im neuen Jahr eine Fortsetzung finden.

Die Gewinner

Einkaufsgutschein 20 € bei Gölz-Räder:

Maucher Daniel; Berger Monika; Bucher Sabine; Kuhn Monika; Seeger Finja

Einkaufsgutschein des Handels- und Gewerbevereins (10 €):

Koch Pia; Wimbauer Silvia; Grinschgl Hiltrud; Kober Myriam; Reddy Patrick; Maucher Gabriele; Lenze Markus; Hugger Hermann; Neyer Ralf; Girmes Kathrin; Seeger Julia; Schmid Alois; Wiedrich Andre; Klink Christian; Knoll Rudolf; Kirn Nele; Seeger Andrea; Reddy Jaganmohan; Reddy Regine; Altvater Gertrud; Fluhr Christine; Natterer Nino; Altvater Hermann; Maucher Jonathan; Disch Fritz; Kirn Leon; Knoll Pascal; Bencina Anabel; Schröder Elfriede; Thäter Christine; Winstel Monika; Müller-Nolte Sylvia;

Neyer Marcel; Disch Bärbel; Brauchle Anna; Kirn Tanja; Bucher Jürgen; Aubin Anke; Taschareck Petra; Rauhut Anneliese; Winstel Monika; Beumers Hans; Kirn Tim; Bucher Marion; Zell Josef; Rehbein Martin; Roggenkamp Laura; Bencina Jonas; Seeger Vroni; Rauhut Susanne

10.000 Punkte für die Bad-Waldsee-Card:

Reichle Moritz; Kober Andreas; Kirn Jörg; Natterer Konrad; Wimbauer Hans; Hofmeister Wolfgang; Wiedrich Felix ; Kirn Ella; Ebert-Neger Claudia; Peris-Funk

Eintritt in die Waldsee-Therme:

Wirth Luca; Wiedrich Katja; Maucher Theresa; Gaiser Peter; Neyer Dennis; Wiedrich Robin; Wirth Andrea; Wurm Heidi; Bucher Lucia; Wolf Laurin; Schönsee Gerhard; Reddy Stefanie; Stoll Patrick; Knoll S.; Stoll Carsten; Staoll Maraike; Hänle Friedolin; Massier Irmgard; Birk Selina; Ackermann Beate; Heinl Peter; Stoll Anita; Tessling Nadine; Schulz

Eva; Gashi Beate; Natterer Norbert; Mütz Stefanie; Werz Jürgen; Mohr Franz; Schlimpert Silvia; Hein Tamara; Ackermann Daniel; Daiber Alois; Hinz Maria; Knoll Simon; Spieler Gabriele; Bochtler Helmut; Heber Gertrud; Brenner Brigitte; Frommelt Barbara

Rad-Karte:

Kraft Günther; Bächtle Stephanie; Maucher Angelika; Lemmle Johanna; Hirsch Brigitte; Hirmke Gisela; Hess Johanna; Ackermann Marvin; Birk A.; Reihs Gertrud; Mahle Eugen; Zorell Patrice; Bartholomä Axel; Gindele Karl; Beddig Michaela; Bedig Uwe; Tessling Hans; Genal Alois;Bergmann Thomas; Künzel-Sing Jutta; Mohr Ute; Mohr Annelie; Coatti Paolo; Bergmann Lukas;Tessling Elvira; Jesz Verena; Bächtle Alexander; Vollmer Werner; Frommelt Siegfried; Frommelt Christine; Aßfalg Julia; Wegerer; Hirmke Walter; Hirthe Maria; Amann Regina; Linder Erwin; Gröber Ulrich; Wegerer Gerda; Merk Kerstin; Weissenhorn Tobias; Riederer Claudia; Wieland Lennart; Riederer Katharina; Hampel Erika; Fast Ewald; Fesseler Serena; Riederer Michael; Aubin Rhiannon; Hampel Franz; Wolf Paulina; Gassner Yvonne; Müller Sven; Bucher Jürgen; Zorell Yara

Die Gewinner der Gölz-Rad-Gutscheine können diese direkt bei Gölz Räder abholen. Die HGV-Gutscheine, die Eintrittskarten für die Therme sowie die Rad-Karten können vormittags bei der Pressestelle, Hauptstraße 19 abgeholt werden. Die 10 000 Punkte für die WaldseeCard werden im Servicebüro in der Hauptstraße 12 direkt aufgebucht.