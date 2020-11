Theologie-Professor rät: „Nicht der Pandemie das letzte Wort geben, sondern dem Leben“

Zur Person: Bernd Hillebrand (49) wurde in Weingarten geboren und wuchs in Bad Waldsee auf. Er ist habilitierter Professor für Pastoraltheologie an der Katholischen Hochschule in Freiburg. Davor war er Hochschulpfarrer in Tübingen und Jugendpfarrer in Ravensburg. Dort baute er die Jugendkirche „Joel“ auf. Sein neuestes Buch heißt „Kontakt und Präsenz“ und ist beim Grünewald-Verlag erschienen.