Themenangebote im Eltern-Kind-Café von Bad Waldsee

Die Stadt Bad Waldsee lädt jeden Mittwoch von 9.30 bis 11.30 Uhr (außer in den Ferien) zum offenen Eltern-Kind-Café ins Schloss ein.

Eltern mit Babys und Kleinkindern können sich laut Pressemitteilung der Stadt Bad Waldsee treffen, sich kennenlernen und ins Gespräch kommen. Getränke und Spielsachen sind vorhanden. Das Angebot ist kostenfrei. Es ist keine Voranmeldung erforderlich. Regelmäßig gibt es besondere Themenangebote. Dabei kann man mit den Referenten ins Gespräch kommen und eigene Fragen stellen. In den kommenden Monaten sind folgende Themen geplant. Am 19. Februar feiert das Café Fasnet unter dem Motto „Karneval der Tiere“, am 18. März referiert Heidi Hofmeister über Bildsprache und Entwicklungsphasen von Kinderbildern und am 22. April spricht die Heilpädagogin Liv Rösler zu den Themen „Wie viel Nähe braucht ein Kind?“ und „Wie wirkt sich Fernsehen auf die Entwicklung aus?“