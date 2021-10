Thema sind städtebauliche Großprojekte und Nachhaltigkeit

Zahlreiche größere Bauprojekte und städtebauliche Entwicklungen stehen in den kommenden Jahren in Bad Waldsee an. Mit diesen Themen hat sich der Gemeinderat in einer ganztägigen Klausurtagung Mitte Oktober im Dorfgemeinschaftshaus Gaisbeuren befasst, wie die Stadtverwaltung jetzt mitteilt.

Lang ist die Liste der Vorhaben, die in den kommenden Jahren in der Stadt zur Umsetzung anstehen. Von der Schaffung ausreichend bemessener Räume für die Vereine über die dauerhafte Bereitstellung innenstadtnaher, altersgerechter Wohn- und Pflegeangebote bis hin zur Steigerung der Lebens- und Aufenthaltsqualität durch gestalterische Aufwertungen seien viele Aufgaben zu erkennen. Daher galt es für die Verantwortlichen, unter Beachtung zahlreicher Aspekte Prioritäten festzulegen. Den Teilnehmern war laut städtischer Mitteilung dabei sehr wohl bewusst, dass die in der Gegenwart festgelegten Maßnahmen Auswirkungen bis weit in die Zukunft haben werden.

Was das Thema Nachhaltigkeit anbelangt, wurde festgehalten, dass der sorgsame Umgang mit Ressourcen schon bei aktuellen Baumaßnahmen, aber auch zukünftig als Grundlage für weitere Planungen anzusehen sei. Begrenzende Faktoren für eine umfassende Umsetzung aller möglichen Vorhaben der Stadtentwicklung seien, neben der Knappheit der verfügbaren Flächen, hauptsächlich die finanzielle und personelle Ausstattung der Stadt. Auch andere kostspielige Aufgaben, vor allem aus den Bereichen Bildung und Betreuung, sowie weitere Pflichtaufgaben müssen laufend erledigt werden.

Bürgermeister Matthias Henne dankte den Mitgliedern des Gemeinderats und der Verwaltung für ihr besonderes Engagement und zeigte sich am Ende der Klausurtagung zufrieden mit dem Ergebnis der Beratungen. Diese fanden fraktionsübergreifend in mehreren Arbeitsgruppen stattfanden. Auf diese Weise habe sich ein offener, konstruktiver und am Konsens orientierter Austausch ergeben, der mögliche Richtungen für die städtebauliche Entwicklung in der Zukunft aufzeige.

Nach der Aufbereitung des Themas durch die Verwaltung soll der Fahrplan nun möglichst bald im Gemeinderat vorgestellt, beraten und beschlossen werden. Ziel ist die Fortschreibung des städtebaulichen Rahmenplans für die Stadt bis in das Jahr 2035.