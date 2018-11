Theaterstück „Faust in the box“ in der Stadtbücherei

Die Berlinerin Bridge Markland gastiert am Freitag, 16. November, 20 Uhr, in der Stadtbücherei Bad Waldsee mit ihrem Theaterstück „Faust in the box“.

Wissenschaftler Faust sucht nach ultimativem Wissen und Spaß im Leben. Da taucht einer auf, der alle Wünsche erfüllen kann: Mephisto! Der Haken dabei: Faust muss ihm seine Seele verkaufen. Und das Wünscheerfüllen funktioniert nur, weil Mephisto Leute krass manipuliert. Notfalls mit Drogen und Zauberei. „Weiter, weiter ins Verderben, wir müssen leben, bis wir sterben“, tönt Rammstein Sänger Till Lindemann dazu.

Bridge Markland wechselt ständig zwischen Mephisto, Faust und Gretchen, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. Zusätzliche Rollen spielt sie mit Handpuppen. Goethes Texte werden mit Popmusikzitaten verstärkt. Roy Orbison singt „Pretty Woman“ als Faust Gretchen zum ersten Mal sieht. Elvis heizt der Unerfahrenen mit „Falling in Love“ ein. Da helfen auch die Warnungen der Ärzte nicht: „Männer sind Schweine – traue ihnen nicht“.

Die Berliner Performerin Bridge Markland ist laut Pressemeldung eine Virtuosin des Rollenspiels und der Verwandlung. Eine Künstlerin, die zwischen Tanz, Theater, Performance, Cabaret und Puppentheater mit Leichtigkeit alle Grenzen überschreitet.