Theatermobilespiele zeigte Hesses „Steppenwolf“ am Gymnasium

Alle zwei Jahre kommt das Team um Regisseur und Theaterpädagoge, Thorsten Kreilos, ans Gymnasium Bad Waldsee, um eines der Abiturthemen auf die Bühne zu bringen. „hesse.steppenwolf“ hat daher kürzlich auf dem Programm gestanden. Nachdem die erste Vorstellung wegen technischer Probleme ausfallen musste, stand schließlich Harry Haller, der Protagonist aus Hesses Roman, siebzig Minuten auf der Bühne. Die Kursstufe 1 hatte die Möglichkeit Hermann Hesses 1927 beendeten Roman in einer Bühnenfassung zu sehen, die in einer äußerst lebendigen, medial ausgefeilten und dramaturgisch sehr feinsinnig erarbeiteten Fassung die psychische Verfassung des Menschen Haller zum Leben erweckt, heißt es in der Pressemitteilung des Gymnasiums. Einmal mehr überzeugte das Konzept des Theaters, Schülern in das Theaterleben einsteigen zu lassen und schließlich Literatur mit allen Möglichkeiten der modernen Inszenierung spannend erlebbar zu machen. Foto: Gymnasium Bad Waldsee