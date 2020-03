Theatergruppe Winterstettendorf spielt „Termin bei Petrus“

Die Theatergruppe Winterstettendorf spielt in diesem Jahr das Stück „Termin bei Petrus“. Bei dieser himmlischen Komödie ist laut Pressemitteilung eine Frage bereits geklärt: Es gibt auch ein Leben nach dem Tod. Dass es im Vorzimmer von Petrus jedoch äußerst bürokratisch zugeht und sich längst nicht alles so himmlisch anfühlt, das bekommen nicht nur die Neuankömmlinge, sondern auch die Angestellten zu spüren. Selbst der Teufel ist wenig begeistert. Umso mehr dürften sich die Zuschauer auf ein himmlisches Vergnügen freuen. Premiere in der Gemeindehalle Winterstettendorf ist am Samstag, 21. März, um 20 Uhr. Weitere Aufführungstermine sind Sonntag, 22. März, um 19 Uhr, am Samstag, 28. März, um 20 Uhr, Sonntag, 29. März, 19 Uhr, Freitag, 3. April, und am Samstag, 4. April, jeweils um 20 Uhr. Täglich in der Zeit zwischen 16 und 19 Uhr ist eine Kartenreservierung bei Familie Herberger unter der Telefonnummer 07355 / 1268 möglich.