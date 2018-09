Thüga Energie warnt vor Haustürgeschäften

Die Thüga Energie warnt vor Personen, die derzeit in Bad Waldsee mit falschen Behauptungen und unrichtigen Preisvergleichen Kunden an der Haustüre besuchen. Der regionale Energieversorger hat nach eigenen Angaben in den vergangenen Tagen Hinweise auf solche Aktivitäten von seinen Kunden erhalten.

Bei den Haustürgeschäften wird versucht, an persönliche Informationen von Bürgern zu gelangen, um Energielieferungsverträge zu verkaufen. Die Thüga Energie rät in einer Pressemitteilung dringend davon ab, am Telefon oder an der Haustüre persönliche Informationen weiterzugeben, wie beispielsweise Zählernummern oder Bankdaten. Sie empfiehlt, solche Gespräche abzubrechen.

„Verträge, die auf solche Art und Weise geschlossen wurden, können übrigens innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden. Diese Frist ist gesetzlich vorgeschrieben“, teilt der Energielieferant weiter mit. Wichtig sei: Mitarbeiter der Thüga Energie können sich stets mit einem Mitarbeiterausweis legitimieren und sie fragen niemals persönliche Daten an der Haustüre ab.

Betroffene, die noch Fragen haben, können sich telefonisch unter der Rufnummer 07524 4008-0 oder persönlich an das Kundencenter der Thüga Energie wenden.