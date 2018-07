Thüga Energie spendet an Ärzte ohne Grenzen

Zum Lauffieber in Bad Waldsee hat die Thüga Energie nach eigenen Angaben wieder mehr als 40 Läufer für ihr Team mobilisieren können. Das Thüga-Team zählte zu den drei größten Firmenteams im Wettbewerb und lief insgesamt 258 Runden.

Die Veranstalter unterstützen in jedem Jahr ein karitatives oder soziales Spendenprojekt. In diesem Jahr gehen die Spenden an die internationale Organisation „Ärzte ohne Grenzen“. Die Thüga Energie hat eine Spende von drei Euro pro Läufer für das diesjährige Hilfsprojekt zugesagt. „Wir haben uns entschlossen, dass wir die Summe auf 250 Euro aufrunden“, sagte Regiocenter-Leiter Marcus Mohr bei der Übergabe des Spendenschecks an Amy Neumann-Volmer von Ärzte ohne Grenzen. Die Organisation leistet weltweit medizinische Nothilfe in Krisen- und Kriegsgebieten und nach Naturkatastrophen. Sie hilft laut Mitteilung schnell, effizient und unbürokratisch – ohne nach Herkunft, Religion oder politischer Überzeugung der betroffenen Menschen zu fragen.