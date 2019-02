TG will Platz drei behaupten

Die Volleyballsaison neigt sich langsam dem Ende entgegen. Nur noch wenige Partien müssen die Mannschaften der TG Bad Waldsee absolvieren. An diesem Wochenende treffen sowohl die Männer in der Regionalliga als auch die Frauen in der Oberliga auf den TSV Georgii Allianz Stuttgart II.

Regionalliga: TG Bad Waldsee – TSV G.A. Stuttgart II (Sa, 19.30 Uhr, Eugen-Bolz-Halle) – Im vorletzten Heimspiel der Saison treffen die TG-Volleyballer am Samstagabend auf die zweite Mannschaft des TSV G.A. Stuttgart. Die Stuttgarter rekrutieren sich aus einem großen Pool erfahrener Spieler, die meist schon höherklassig gespielt haben. Die entsprechend routiniert auftretenden Stuttgarter entpuppen sich meist als äußerst unangenehmer und schwer zu spielender Gegner. Diese Erfahrung musste die TG in dieser Saison bereits gleich zweimal machen. Sowohl das Hinspiel als auch das Viertelfinale im Verbandspokal gingen – wenn auch in den Sätzen immer recht knapp – am Ende mit 0:3 und 1:3 deutlich verloren. Motivation genug also für die Bad Waldseer, die Punkte am Samstag zu Hause zu behalten und den dritten Platz zu verteidigen. Allerdings wird es eine schwere Aufgabe für die TG. Denn das Bad Waldseer Trainerduo Evi Müllerschön und Peer Auer muss auf den Kapitän Jan Herkommer verzichten.

Frauen-Oberliga: TSV G.A. Stuttgart II – TG Bad Waldsee (So, 16 Uhr) – Auf den gleichen Gegner wie die Bad Waldseer Männer treffen die TG-Spielerinnen in der Oberliga. Allerdings müssen die Frauen am Sonntag in Stuttgart-Vaihingen antreten. Auch die zweite Damenmannschaft des TSV G.A. Stuttgart baut hauptsächlich auf erfahrene Spielerinnen und profitiert vor allem von Routine und Abwehrstärke. Im Hinspiel drehte das Bad Waldseer Team von Jan Herkommer und Axel Bloching nach einem 1:2-Satzrückstand die Partie noch in einen 3:2-Sieg. So deutet vieles auf ein ausgeglichenes Spiel gegen den Tabellennachbarn hin, bei dem die Tagesform den Ausschlag geben könnte.

Restliche TG-Mannschaften: Als Tabellenzweiter der Bezirksliga fährt die zweite Männermannschaft der TG am Sonntag nach Reutlingen und trifft ab 15.30 Uhr auf den gastgebenden PSV. Das TG-Team von Christian Romstedt spielt bisher eine glänzende Saison und hat sich auf dem zweiten Platz der Tabelle festgebissen, nach wie vor in Schlagdistanz zu Tabellenführer Tübingen. Die gute Ausgangsposition gilt es zu verteidigen. Die zweite und dritte Frauenmannschaft spielen am Samstag ab 17 Uhr in Friedrichshafen, wenn auch unter unterschiedlichen Vorzeichen. Die TG II kämpft in der Bezirksliga um den Klassenerhalt und fährt als Außenseiter nach Friedrichshafen. Die TG III will in der B-Klasse beim VfB III den zweiten Platz verteidigen.