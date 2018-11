TG-Volleyballerinnen mit schwerem Auswärtsspiel

Während die Volleyballer der TG Bad Waldsee in der Regionalliga ein spielfreies Wochenende haben, müssen die TG-Frauen in der Oberliga am Sonntag um 16 Uhr zum nächsten schweren Auswärtsspiel nach Backnang reisen. Der SV Horgenzell spielt am Samstag um 18 Uhr zu Hause gegen den Aufsteiger SSV Ulm 1846.

Nach der Niederlage beim neuen Tabellenführer TG Biberach wartet mit der TSG Backnang gleich der nächste Hochkaräter auf die Volleyballerinnen der TG Bad Waldsee. Die Gastgeberinnen der TSG stehen punktgleich mit Biberach auf Platz zwei der Tabelle und gehen als klarer Favorit gegen den Aufsteiger aus Bad Waldsee in die Partie. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga streben die Backnanger den sofortigen Wiederaufstieg an und werden bestrebt sein, ihre weiße Weste zu Hause zu verteidigen. Die Bad Waldseerinnen ihrerseits haben nichts zu verlieren und können unbeschwert aufspielen.

Der SV Horgenzell, der sich am vergangenen Spieltag den ersten Sieg der Saison gesichert hat, will den Schwung dieser zwei Punkte mit ins Heimspiel gegen Ulm nehmen.

Neben der ersten Damenmannschaft sind beide Bezirksligateams und die dritte Frauenmannschaft der TG Bad Waldsee am Wochenende im Einsatz. Die Frauen II spielen am Samstag ab 14 Uhr beim heimstarken SV Eglofs, der knapp hinter dem Team von Lucas Romer in der Tabelle steht. Bad Waldsee wird versuchen, an die gute Leistung vom letzten Heimspieltag anzuknüpfen und weitere Punkte zu sammeln. Die Männer II und die Frauen III spielen am Sonntag ab 13 Uhr in der heimischen Eugen-Bolz-Sporthalle. Die Männer treffen auf den TSV Eningen III – die zweite Partie gegen aktuellen Tabellenführer SCC Tübingen wurde auf deren Wunsch verlegt – und könnten mit einem Sieg die Tabellenführung in der Bezirksliga übernehmen. Die Frauen III treffen auf den ebenfalls noch ungeschlagenen SV Horgenzell II und den Tabellennachbarn TSG Bad Wurzach.