TG-Volleyballerinnen legen guten Start hin

Die Nachwuchsmannschaften der Volleyballabteilung der TG Bad Waldsee sind gut in die Saison gekommen. Die U-18-Juniorinnen liegen auf Tabellenplatz zwei, die U-18-Junioren holten in zwei Spielen sechs Punkte.

U-18-Juniorinnen, Landesliga: SV Holzgerlingen – TG Bad Waldsee 0:2 (16:25, 11:25); TV Rottenburg – TG 2:1 (19:25, 25:21, 15:12); FV Tübinger Modell – TG 0:2 (8:25, 25:27) – Einen guten Start in die Landesliga absolvierten die U-18-Mädchen der TG. Ein ungefährdeter Sieg gelang zum Auftakt gegen den SV Holzgerlingen. Eine klare Überlegenheit wurde in entsprechende Satzergebnisse umgemünzt. Starkes Volleyball gab es in der Spitzenpartie mit dem TV Rottenburg zu sehen. Beide Teams lieferten sich auf hohem Niveau sehenswerte Ballwechsel. Die Gastgeberinnen entschieden den Tiebreak mit 15:12 für sich. Dank des gewonnenen Satzes ging aber immerhin ein Punkt auf das Waldseer Konto. In der Partie gegen das Tübinger Modell leistete sich das Team von Jan Herkommer nach hoch gewonnenem erstem Satz einen miserablen zweiten Durchgang. Mit viel Glück vermied die TG aber durch ein 27:25 im zweiten Satz einen Punktverlust. Damit liegt Bad Waldsee nach dem ersten Spieltag mit einem Punkt Rückstand auf Rottenburg auf Platz zwei. TG: Mara Schmidinger, Sybille Bosch, Julia Gamrot, Maya Wollin, Cathrin Reimer, Tabea Wagner, Johanna Reihs, Anastasia Galusic, Luisa Fluhr.

U-18-Juniorinnen, Bezirksliga: SV Hauerz – TG Bad Waldsee II 1:2 (17:25, 25:12, 3:15); VfB Ulm – TG II 2:0 (25:20, 25:20) – Die zweite U-18-Mannschaft holte ersatzgeschwächt in der Bezirksliga die ersten Punkte. Gegen den Gastgeber SV Hauerz gewann die TG nach klar gewonnenem und ebenso deutlich verlorenem zweitem Satz die Partie im Tiebreak (15:3). Gegen den VfB Ulm hielt Bad Waldsee mit, musste sich aber mit 0:2 geschlagen geben. TG: Silvana Schellhorn, Jasmin Wachinger, Melanie Bucher, Saskia Czöndör, Amelie Blaut, Sophia Soherr.

U-18-Junioren, Bezirksliga: VfB Ulm – TG Bad Waldsee 0:2 (24:26, 24:26); TV Markdorf – TG 0:2 (21:25, 20:25) – Mit zwei hart umkämpften Siegen gelang der U18 ein guter Saisonauftakt mit sechs Punkten. Gegen den Gastgeber VfB Ulm war in zwei knappen Sätzen das Glück jeweils auf Waldseer Seite. Auch gegen den TV Markdorf mussten die TG-Jungs in beiden Sätzen lange kämpfen, ehe ein weiterer 2:0-Erfolg und damit weitere drei Punkte eingefahren wurden. TG: Pirmin Bucher, Noah Kling, Dominik Koop, Magnus Mast, Paolo Petrino, Gero Schairer, David Wiegel, Benni Fritzenschaf, Dawood Bayani.