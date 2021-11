TG-Volleyballerinnen holen zwei Punkte nach einem kuriosen Spiel

Die Zuschauer in der Bad Waldseer Eugen-Bolz-Halle haben in der Volleyball-Oberliga eine Partie gesehen, die es so nicht alle Tage gibt. Die Spielerinnen der TG Bad Waldsee siegten gegen die TG Biberach mit 3:2 (25:20, 26:24, 17:25, 13:25, 15:11)

Manchmal können Zahlen die Geschichte eines Spiels markant ausdrücken. So auch im Derby zwischen Biberach und der TG Bad Waldsee. Der Bad Waldseer Trainer Agron Akupi war gehörig gefordert und musste seine Erfahrung und Routine beweisen, um mit seiner Mannschaft erfolgreich zu sein.

Der Beginn war sehr gut für Bad Waldsee. Zu gut vielleicht, wie der weitere Verlauf zeigte. Mit einer sicheren Annahme und zwingenden Angriffen gewannen die Gastgeberinnen Durchgang eins fast problemlos. Gegen Ende des zweiten Satzes zeichneten sich aber erste Schwächen ab. Dennoch schloss Bad Waldsee, wenn auch knapp, den zweiten Satz erfolgreich ab.

Dann passierte das, was im Volleyball oft rätselhaft erscheint. Plötzlich zeigte die TG Biberach ein anderes Gesicht. Harte Aufschläge brachten die Bad Waldseer Abwehr durcheinander, sodass an ein konstruktives Aufbauspiel nicht mehr zu denken war. Akupis Mannschaft kämpfte, verlor aber den dritten und vierten Satz jeweils deutlich.

Man konnte nun den Eindruck bekommen, dass das Momentum jetzt eindeutig bei Biberach lag. Doch die Waldseerinnen stemmten sich mit Macht gegen die bis dahin unglücklich verlaufene Spielentwicklung. Motiviert und klug eingestellt gelang jetzt, was vorher misslang. Wirkungsvolle Aufschläge, erfolgreiche Blocks und kluge Angriffe. Das Waldseer Team setzte im Tiebreak den erfolgreichen Schlusspunkt.

Das Match endete mit einem Missklang durch eine Gelb-Rote Karte gegen den Biberacher Trainer, der mit der Entscheidung im letzten Ballwechsel überhaupt nicht einverstanden war.