TG-Volleyballer wehren Matchbälle ab und gewinnen

In einem spannenden Regionalliga-Spiel haben sich die Volleyballer der TG Bad Waldsee bei der TSG Heidelberg-Rohrbach einen spektakulären Sieg erkämpft. Nach einem 0:2-Rückstand gewann die TG noch mit 3:2 (15:25, 19:25, 25:23, 26:24, 15:5) und festigte Platz drei vor der TSG.

Die Heidelberger lagen vor der Begegnung nur einen Punkt hinter Bad Waldsee und hatten bisher in jedem Heimspiel gepunktet. Was die TSG in den ersten beiden Sätzen zeigte, war unglaublich stark. Ein fehlerfreies, energiegeladenes Spiel setzte die Bad Waldseer von Anfang an so unter Druck, dass sie selbst kaum in der Lage waren, zu ihrem Spiel zu finden. Schon nach 40 Minuten stand es nach Sätzen 2:0 für Heidelberg. Einziger Lichtblick für die TG war, dass es im zweiten Satz vom 8:14 bis zum 19:25 beim Sechs-Punkte-Abstand geblieben war.

Danach zeigten die Bad Waldseer allerdings, was sie als Mannschaft ausmacht. Die Feinabstimmung, die mannschaftliche Geschlossenheit und ein nie aufgebender Kampfgeist bestimmten die Sätze drei und vier. Dazu kamen kluge taktische Umstellungen vom Trainerteam Evi Müllerschön und Peer Auer, die die Annahme stabilisierten und das Angriffsspiel weiter sicherten. Im dritten Satz führte die TG fast durchgehend, bevor sich die Heidelberger auf 23:23 herankämpften. Mit Mut kamen die Oberschwaben aber zum 25:23-Sieg. Noch dramatischer verlief die Endphase des vierten Satzes. Beim Stand von 24:22 hatten die Heidelberger zwei Matchbälle. Doch die TG blieb nervenstark, machte vier Punkte in Folge und gewann den Satz noch mit 26:24.

Bad Waldsee hatte sich also zumindest einen Punkt gesichert. Es wurden aber sogar noch zwei Zähler. Denn der Tiebreak war eine Demonstration der Bad Waldseer. Sie schossen die frustrierten Gastgeber, die sich sogar noch eine Rote Karte einhandelten, mit 15:5 vom Platz.