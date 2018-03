TG-Volleyballer stolpern im Schlussspurt

Im drittletzten Spiel der Volleyball-Regionalliga haben die Spieler der TG Bad Waldsee denkbar knapp verloren. Bei der SG MADS Ostalb verlor die TG mit 2:3 (18:25, 25:19, 25:22, 24:26, 16:18) und vergab nicht nur drei Matchbälle, sondern auch wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt.

Hoffnungsvoll war die TG nach Aalen gefahren, um gegen den vermeintlich leichtesten Gegner der letzten drei Spiele möglichst viele Punkte im Kampf um den Klassenerhalt mit nach Hause zu nehmen. Allerdings war Bad Waldsee auch vorgewarnt: An den letzten Ergebnissen hatte man gesehen, dass die Spieler der SG MADS Ostalb – vergangenes Jahr noch Meister in der Regionalliga – zwar schlecht in die Runde gestartet waren, aber in fast allen letzten Spielen gepunktet hatten.

So gelang es dem Mitkonkurrenten im Abstiegskampf gleich zur Mitte des ersten Satzes, sich um drei, vier Punkte abzusetzen. Leichte Unsicherheiten in der Annahme führten in dieser Phase dazu, dass der Spielaufbau auf Waldseer Seite nicht sauber gelang. Klar verloren die Waldseer den ersten Satz mit 18:25.

Verdiente 2:1-Führung

Einen völlig anderen Spielverlauf erlebten die mitgereisten Fans in den Durchgängen zwei und drei. Bad Waldsee spielte fast fehlerfrei. Druckvolle Angriffe, vor allem über die Mitte, wurden entweder in direkte Punkte verwandelt oder machten es für die MADS-Spieler unmöglich, ein gewinnbringendes Spiel aufzubauen und ihrerseits Punkte zu erzielen. Angriffe vonseiten der Gastgeber wurden durch konsequente Blockaktionen oft sofort in eigene Punkte umgewandelt. Kampfgeist und Einsatzwillen wurden wieder abgerufen, die TG war die klar dominierende Mannschaft. Gleichzeitig erhöhte sich dadurch die Fehlerquote der Hausherren, denen noch im ersten Satz ein fast fehlerfreies Spiel gelungen war, immens. Der Gewinn von Satz zwei mit 25:19 und Satz drei mit 25:22 war deshalb die verdiente Ausbeute der Waldseer Mannschaft.

Dass der vierte Satz wieder ausgeglichener werden würde, hatte sich schon zu Ende des dritten Satzes angekündigt. Nach einer klaren 22:14-Führung für Waldsee hatten sich die Ostälbler noch auf 22:24 herangekämpft. Den Schwung aus der Aufholjagd nahm die SG mit in den vierten Satz. Plötzlich war es wieder die Aalener Mannschaft, die mehr Druck aufbauen konnte und die erfolgreicher punktete. Die Waldseer lagen relativ schnell mit 11:17 und 14:20 hinten. Durch geschickte Aktionen von Trainerin Evi Müllerschön wurde dann der Spielverlauf allerdings wieder auf den Kopf gestellt. Die TG-Spieler kämpften sich auf 21:21 heran, hatten beim Stand von 24:23 sogar einen Matchball, um den Durchgang dann doch noch unglücklich mit 24:26 zu verlieren.

Im Tiebreak kämpften beide Mannschaften ausgeglichen um jeden Punkt. Hatten die TG-Fans im letzten Spiel die Emotionen noch vermisst, überschlugen sich diese im letzten Satz. Nachdem Bad Waldsee bereits im dritten Satz eine Gelbe Karte gesehen hatte, bekamen die Gäste im fünften Satz eine Rote Karte – im Volleyball gleichbedeutend mit einem Punktverlust. Trotzdem hatten die Waldseer bei 14:13 und 15:14 abermals zwei Matchbälle, die die Ostälbler jedoch nervenstark abwehrten. Wenig später ging der Satz mit 18:16 an Aalen, das damit die Partie mit 3:2 gewann.

Nach dem Spiel stellte sich bei den Bad Waldseern keine Freude über den gewonnenen Punkt ein. Die Enttäuschung über die verpasste Chance – mit etwas Glück mindestens einen Punkt mehr mit nach Hause zu nehmen – überwog. Wie wichtig der Punkt sein wird, wird sich wohl erst am letzten Spieltag zeigen.