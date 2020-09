TG-Volleyballer sind guter Dinge für die Regionalliga

Nach dem abrupten Ende der vergangenen Saison im März starten die Volleyballer der TG Bad Waldsee am Samstagabend (19 Uhr, Eugen-Bolz-Halle) in die neue Regionalligasaison. Die TG trifft im ersten Pflichtspiel der neuen Saison auf den TSV G.A. Stuttgart II.

Die zurückliegende Volleyballsaison fand bekanntlich zwei Spieltage vor Abschluss ein jähes Ende. Die TG lag zu diesem Zeitpunkt auf Platz vier in der Regionalliga und behielt diesen in der abschließenden Wertung auch. Bitter war für Bad Waldsee der Abbruch des Verbandspokals – da hatte die TG das Halbfinale erreicht und sich auf ein Duell mit dem Drittligisten SV Fellbach gefreut. Nach der Zwangspause sind die Bad Waldseer Volleyballteams ab Mitte Juli im Sand und in der Halle wieder ins Training eingestiegen und haben sich auf die ungewisse Saison vorbereitet.

Aus beruflichen Gründen hat Simon Bergmann die TG in Richtung Schweiz verlassen, alle anderen Spieler stehen der Trainerin Evi Müllerschön aber weiterhin zur Verfügung. Neu ist Dietrich Penner, ein erfahrener Zuspieler vom VfB Friedrichshafen II. In Robin Cronau hat sich studienbedingt ein junger Außenangreifer vom hessischen Drittligisten TSV Waldgirmes der TG Bad Waldsee angeschlossen. Neben den beiden Zugängen stehen Kapitän Pirmin Dewor, Simon Scheerer, Lukas Romer, Jakob Elsäßer, Jakob Büker, Marc Moosherr, Tim Knaus, Ralf Sauerbrey und Axel Bloching – der allerdings nach einer Schulteroperation vorerst fehlt – im Kader der TG. Trainerin Müllerschön ist guter Dinge, erneut eine schlagkräftige Truppe in die Regionalliga schicken zu können. Mangels Vorbereitungsturnieren und eingeschränkten Möglichkeiten von Testspielen fällt eine Standortbestimmung vor dem ersten Pflichtspiel allerdings schwer.

Aufschluss wird sicher gleich die Partie gegen den TSV G.A. Stuttgart II geben. Der letztjährige Tabellendritte wird gleich ein Prüfstein für Bad Waldsee. Die Gäste schöpfen aus einem breiten Kader voller routinierter Spieler jenseits der 30 und machen ihren Gegnern das Leben dabei regelmäßig schwer. Auch die Waldseer mussten dies in den vergangenen Jahren mehrfach erfahren.

Wegen der Corona-Krise und den verschärften Hygieneregeln ist die Zuschauerzahl in der Eugen-Bolz-Sporthalle auf 50 Personen begrenzt – eine namentliche Erfassung ist notwendig. Interessenten an Eintrittskarten können sich vor den Heimspielen jeweils per E-Mail (tickets@pro-volley.de) melden. Der Eintritt bleibt laut Mitteilung weiterhin frei. Los geht es in der Eugen-Bolz-Halle bereits am Samstag (13.30 Uhr) mit dem Heimspiel der U20-Juniorinnen gegen den SV Eglofs und den SV Ennetach.