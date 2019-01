TG-Volleyballer siegen in Sindelfingen

Gegen den VfL Sindelfingen haben sich die Volleyballer der TG Bad Waldsee am Samstag in einem mitreißenden Regionalligaspiel weitere drei Punkte gesichert. Die Bad Waldseer gewannen mit 3:1 (23:25, 25:18, 25:16, 25:15).

Schon in der Vorbereitung hatte sich die Frage gestellt, wie es gelingen würde, den ehemaligen Bundesligaspieler Sven Metzger in den Griff zu kriegen. Gleich im ersten Satz zeigte sich, dass diese Überlegungen durchaus berechtigt waren. Metzger war klar der dominierende Sindelfinger. Aus dem 16:16 baute er fast im Alleingang eine 24:19-Führung für den VfL auf. Dass die Waldseer durchaus Potenzial haben, um dagegenzuhalten, zeigte sich, als sich die TG auf 23:24 herankämpfte. Die Aufholjagd wurde aber nicht belohnt, Sindelfingen holte sich den Satz mit 25:23.

Auch im zweiten Satz lagen die Oberschwaben zunächst schnell zurück. Ein Block von Simon Bergmann gegen Metzger brachte dann aber die Wende. Ab dem 8:8 dominierte Bad Waldsee. Aus einer soliden Annahme und Abwehr um die wechselnden Liberos Pascal Eisele und Akos Hardi bediente Zuspieler Simon Scheerer alle Angriffspositionen variabel und präzise. Simon Bergmann und Tim Knaus sammelten schnell und spektakulär ihre Punkte über die Mitte. Pirmin Dewor und Axel Bloching schmetterten auf der Diagonalposition. Jan Herkommer und Hauptpunktesammler Lucas Romer setzten sich über Außen gegen den VfL-Block durch. Satz zwei gewann die TG mit 25:20.

In Satz drei und vier gelang es der Sindelfinger Mannschaft kaum noch, ihre Hauptangreifer punktebringend einzusetzen. Die Abstimmung zwischen einzelnen Mannschaftsteilen stimmte nicht mehr. Viele der Sindelfinger Angriffe verpufften im gut gestellten Waldseer Block. Die Oberschwaben spielten ihr technisch sauberes, variables und druckvolles Spiel weiter. Variantenreich und intelligent im Aufschlag waren sie in den meisten Ballwechseln von Anfang an spielbestimmend und gewannen die Durchgänge mit 25:16 und 25:15. Die Trainer Evi Müllerschön und Jürgen Herkommer, der den erkrankten Peer Auer vertrat, lobten ihre Mannschaft, die auch durch ihre interne Abstimmung, ihre Einsatzbereitschaft und ihre mannschaftliche Geschlossenheit gefiel.

Die Regionalligaspieler der TG haben ihren dritten Tabellenplatz gefestigt. Sie sind punktgleich mit dem Tabellenzweiten USC Freiburg, der gegen den Tabellenersten MTV Ludwigsburg mit 0:3 verlor.