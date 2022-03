TG-Volleyballer schaffen in der Regionalliga Rang sechs

Die Volleyballer der TG Bad Waldsee haben in der Regionalliga überzeugend mit 3:0 (25:21, 25:19, 25:17) beim TSV Ellwangen gewonnen. Dadurch schnappte die TG dem Gastgeber den sechsten Tabellenplatz weg, der seinerseits den Klassenerhalt längst gesichert hatte. Ungewöhnlich lautstark war es in der Ellwanger Halle, in der an die 250 Zuschauer waren. Für Bad Waldsee war es der dritte 3:0-Erfolg in Folge.

Es waren gemischte Gefühle, mit denen die Mannschaft und ihre Trainerin Evi Müllerschön nach Ellwangen gefahren waren. Die Pandemie hatte in der Vorbereitung auf dieses Spiel sämtliche Planungen der Trainerin durcheinandergewirbelt. Das Herzstück der Mannschaft – Zuspieler Simon Scheerer – fiel genauso aus wie Libero Pascal Eisele. Die jeweiligen Vertreter, Robin Cronau für Eisele sowie Dima Penner als Zuspieler überzeugten allerdings auf der ganzen Linie. Cronau wurde zum wertvollsten Spieler der TG gewählt.

Schnell lag Bad Waldsee im ersten Satz allerdings mit 4:8 zurück. Erinnerungen kamen hoch an das Hinspiel, das als eines der schwachen TG-Auftritte gilt. Die Auszeit nutzte Müllerschön zu einer deutlichen Ansprache. Es sollte für sie in diesem Spiel die letzte belastende Szene sein, denn in der Folge zeigte sich die TG überlegen und brachte sich mit viel guter Laune und Kampfbereitschaft in Front. Bad Waldsee glich zum 8:8 aus, ging in Führung und brachte den ersten Satz ohne größere Probleme nach Hause. Erfolgreiche Aufschläge und krachende Angriffe gab es vor allem von Pirmin Dewor und Andreas Beck. Zum Ende des Satzes zeigte Ralf Sauerbrey eine Reihe gelungener Aufschläge.

Jetzt benötigte die TG nur noch einen Satzgewinn – schon mit einem Punkt wäre der endgültige Klassenerhalt perfekt gewesen. Sehr unaufgeregt und ihrer Sache sicher gingen die Bad Waldseer ans Werk. Dazu trug der abgeklärte, Ruhe ausstrahlende Außenangreifer Christian Scholze wesentlich bei. Die Ellwanger versuchten immer wieder, Andreas Beck anzuspielen, der jedoch saubere Abwehrbälle zum Zuspieler brachte. Gute Blockaktionen von Marc Moosherr und eine grundsolide Abwehr über alle Mannschaftsteile hinweg führten zum deutlichen 25:19-Erfolg im zweiten Satz.

Auf diesem Erfolg wollte sich die TG aber nicht ausruhen. Vielmehr wurde immer klarer, wie das couragierte Auftreten der Gäste die Moral der Ellwanger nachhaltig erschütterte. Spielmacher Dima Penner verteilte seine Bälle erfolgreich an alle Angreifer. Noch deutlicher als der zweite endete der dritte Satz (25:17) zu einem hochverdienten Sieg. Routinier Axel Bloching meinte: „So entspannt habe ich Evi Müllerschön noch nie am Rand sitzen sehen.“