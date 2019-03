TG-Volleyballer reisen zum Spitzenspiel

Auf der Zielgeraden der Saison – noch drei Spieltage stehen an – müssen die Volleyballer der TG Bad Waldsee am Samstag in der Regionalliga zum Tabellenzweiten USC Freiburg. Die TG rangiert zwei Zähler hinter den Breisgauern auf Platz drei. Möchten die Waldseer im Kampf um Platz zwei noch im Rennen bleiben, ist ein Erfolg in Freiburg zwingend erforderlich.

Im Hinspiel musste die TG gegen den USC ihre bislang einzige Heimniederlage einstecken. Im Vorjahr setzte es in Freiburg eine 0:3-Niederlage. So wartet mit Sicherheit eine schwierige Aufgabe auf die Mannschaft von Evi Müllerschön und Peer Auer. Gegen die routinierten Gastgeber wird eine Leistung am oberen Limit vonnöten sein, um dort zu bestehen. Allerdings können die Waldseer angesichts ihres starken Tabellenplatzes völlig unbeschwert aufspielen und haben nichts zu verlieren. Spielbeginn in Freiburg ist um 16 Uhr.

Auch die Frauen der TG Bad Waldsee haben in der Oberliga ein Auswärtsspiel. Am Sonntag um 12 Uhr geht es nach Rottenburg. Die Gastgeberinnen sind schwer einzuschätzen und spielen eine wechselhafte Saison. Überraschenden Punktgewinnen gegen Spitzenteams der Liga stehen überraschende Niederlagen gegenüber. Aktuell liegt der TV Rottenburg in der Tabelle sogar einen Punkt hinter dem Aufsteiger aus Bad Waldsee. Die Mannschaft von TG-Trainer Jan Herkommer hat sich mit den beiden 3:2-Siegen gegen den SV Horgenzell und den TSV G.A. Stuttgart II eine gute Ausgangsposition für den Schlussspurt erarbeitet und kann ohne allzu viel Druck nach Rottenburg fahren. Die jeweilige Tagesform wird am Sonntag wohl den Ausschlag geben.