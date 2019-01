TG-Volleyballer nutzen den Heimvorteil

In einem spannenden Regionalliga-Spiel haben sich die Volleyballer der TG Bad Waldsee gegen die Spieler der SG BEG United aus Breisach mit 3:0 (25:20, 25:19, 25:20) durchgesetzt. Das zumindest optisch klare Ergebnis spiegelt dabei allerdings nicht annähernd den spannenden Spielverlauf wider. In der Eugen-Bolz-Halle in Bad Waldsee wurde den rund 120 Zuschauern 90 Minuten lang beste Abendunterhaltung geboten.

Die Bad Waldseer führten im ersten Satz zunächst deutlich mit 16:9. Dann zeigten die Badener jedoch, warum sie drei der vergangenen vier Spiele gewonnen hatten. Sie kamen immer besser ins Spiel und kämpften sich bis auf 17:19 heran. Die Waldseer agierten allerdings konzentriert weiter und vertrauten den eigenen Stärken. Vier lange flatternde Aufschläge von Jan Herkommer machten den Gästen in dieser Situation einen geordneten Spielaufbau schwer. Die Bad Waldseer Mannschaft erkämpfte sich Punkt um Punkt. Ein Block von Simon Bergmann beendete den Satz zum verdienten 25:20.

Im zweiten Satz war dann die Breisacher Mannschaft von Beginn an komplett im Spiel angekommen. Spektakuläre Ballwechsel bestimmten das Geschehen. Der kämpferische Einsatz der Waldseer Mannschaft überzeugte. Beide Mannschaften spielten in dieser Phase weitgehend fehlerfrei. Punkte mussten direkt gemacht werden, keine Mannschaft konnte auf Fehler oder Unachtsamkeiten des Gegners bauen. Bis zum 18:18 war es ein Hin und Her, immer wieder führte eine Mannschaft mit zwei Punkten. Pirmin Dewor und Lucas Romer punkteten zum 19:18 und 20:18 für die TG. Nach druckvollen, aber doch mit kalkuliertem Risiko gespielten Aufschlägen von Tim Knaus stand es 23:19. Zwei Punkte später hatten die Oberschwaben auch den zweiten Satz gewonnen. Der Tabellendritte war gegen den Tabellenvorletzten jetzt klar auf Kurs Heimsieg.

Nachlassen durften die Bad Waldseer aber nicht. Das taten sie auch nicht. Voll konzentriert starteten die Gastgeber in den dritten Satz. Die TG-Spieler wussten, dass es in den ersten beiden Sätzen jeweils nur wenige Momente waren, die die Entscheidung gebracht hatten. So lief es auch im dritten Durchgang. Erst nach dem Stand von 8:8 konnten sich die Waldseer absetzen. Zuspieler Simon Scheerer setzte alle Angreifer sehr variabel ein – die TG punktete über alle Angriffspositionen.

Mit einem Ass zum Sieg

Ab dem Spielstand von 20:14 gelang es den Badenern allerdings wieder besser, sich gegen das technisch gute, kämpferische und athletische Spiel der Waldseer zu stellen und ihre eigenen Stärken einzusetzen. Es entwickelte sich eine hochklassige und spannende Schlussphase, in der sich die Gäste zwischenzeitlich auf 19:21 herankämpften. Ein Ass von Tim Knaus beendete dann aber das an den Nerven aller Zuschauer zehrende Spiel zum 25:20-Satzgewinn und damit zum 3:0-Sieg.

Das Bad Waldseer Trainerteam Evi Müllerschön und Peer Auer war sehr zufrieden mit der Leistung ihrer Schützlinge. Zum einen freuten sich Müllerschön und Auer über die Gesamtleistung aller Spieler, aber vor allem über das variable Aufschlagverhalten. Das war auch ein Schwerpunkt der Bad Waldseer in den vergangenen Trainingseinheiten.

Mit den erkämpften drei Punkten steht die TG nun nach zwei Dritteln der Spielzeit nach wie vor auf dem dritten Platz der Regionalligatabelle. Der Tabellenführer Ludwigsburg ist sechs Punkte entfernt, Freiburg drei Punkte. Hinter der TG lauert nur einen Punkt entfernt die TSG Heidelberg-Rohrbach. Diese vier Mannschaften bilden die Spitzengruppe der Regionalliga.