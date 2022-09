TG-Volleyballer müssen sich klar geschlagen geben

Für die Volleyballer der TG Bad Waldsee hat es in der Regionalliga eine an Deutlichkeit fast nicht zu überbietende Niederlage gegeben. Das Team von Trainerin Evi Müllerschön verlor beim VfB Ulm mit 0:3 (17:25, 17:25, 18:25). Diese Niederlage dürfte die Bad Waldseer gehörig schmerzen. Schließlich sollte die Partie in Ulm eine Art Gradmesser sein, um zu sehen, wo die Mannschaft steht.

Gemessen am VfB Ulm, der als Aufsteiger gegenüber einer schon einige Jahre in der Liga etablierten TG Bad Waldsee eigentlich Lehrgeld hätte zahlen müssen, hinterließen die Kurstädter den Eindruck vollkommener Verunsicherung. Jahrelang zuverlässige Stammkräfte konnten ihre guten Leistungen der vergangenen Saison nicht auf das Parkett bringen. So setzte es allein auf der Diagonalposition nicht weniger als vier Übertrittsfehler, unschön ergänzt durch Stellungsfehler am Netz und in der Abwehr, mit steigender Tendenz im Lauf des Matches.

Einzelne Lichtblicke lieferten durch effizient durchgeführte Schnellangriffe in der Mitte des Netzes Zuspieler Simon Scheerer und Mittelblocker Marc Moosherr. Freilich sind solche gefürchteten Attacken nur dann möglich, wenn die Annahme der gegnerischen Bälle perfekt klappt, resultierend daraus der Zuspieler saubere Vorlagen liefern kann. Doch erkannten die Gastgeber sehr rasch diese Gefahr und stellten konsequent einen stabilen Zwei-Mann-Block dagegen.

Schwächen in der Bad Waldseer Annahme und in der Abwehr waren nicht zu übersehen, wenngleich der Abwehrverbund mit Libero Pascal Eisele und den Annahmespezialisten Robin Cronau und Andreas Beck noch den besten Eindruck in den TG-Reihen hinterließ. Beck gelangen darüber hinaus sporadische erfolgreiche Angriffe über die Außenposition.

Für Trainerin Evi Müllerschön gab es klare Erkenntnisse, wo im Spielbereich Nachholbedarf herrscht. Viel klarer aber müsste in den Spielern die Erkenntnis gereift sein, dass Volleyball eine Mannschaftssportart ist, die nicht nur mit den Händen, sondern durchaus auch mit dem Kopf gespielt wird.

Der Spielverlauf ergab eine nahezu immerwährende Führung der Gastgeber, die sich nur zu wenigen Auszeiten gezwungen sahen und die zielstrebig mit aller Konsequenz die allfälligen Schwächen der TG bestraften. Die Sätze verliefen denn auch sehr ähnlich, das Endergebnis spricht Bände. Konstante Leistungen zu bringen bedeutet im Volleyball die halbe Miete, gerade daran fehlte es bei der TG an diesem Spieltag an allen Ecken und Enden.

Evi Müllerschön wird ihre Lehren aus dem Desaster gezogen haben und ihr Training dahingehend gestalten. Für die Auseinandersetzung am kommenden Sonntag (16 Uhr) gegen FT 1844 Freiburg II in eigener Halle wird die Mannschaft um Kapitän Pirmin Dewor sich mächtig zu verbessern haben, will sie die Erwartungen des sachkundigen treuen Publikums erfüllen – und die ersten Punkte der neuen Saison holen.