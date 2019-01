TG-Volleyballer müssen ihre Leistung steigern

Alle sechs aktiven Volleyballmannschaften der TG Bad Waldsee sind an diesem Wochenende im Einsatz. Dabei spielen die TG-Frauen in der Oberliga am Sonntagmorgen beim SSV Ulm 1846, während die Bad Waldsee Männer in der Regionalliga die SG BEG United empfangen. Los geht dieses Duell in der Eugen-Bolz-Halle am Sonntag um 16 Uhr.

Die SG BEG United aus Breisach ist ein Aufsteiger in der Regionalliga. Auch wenn die Mannschaft aus Breisach-Gündlingen aus dem Breisgau um den Klassenerhalt kämpft und das Hinspiel ganz klar mit 3:0 (27:25, 25:16, 25:21) an die TG ging, steht den Bad Waldseern eine schwere Aufgabe bevor. Die Gäste taten sich zu Saisonbeginn schwer, haben sich aber mittlerweile sichtbar in der Liga akklimatisiert. Deutlicher Beleg sind die beiden zuletzt erkämpften 3:2-Siege in Sindelfingen und gegen die SG MADS Ostalb.

Gegen die Mannschaft von der Ostalb kassierten die Waldseer zum Rückrundenauftakt in der vergangenen Woche eine 1:3-Niederlage und zeigten dabei eine mäßige Leistung. Das Trainergespann Evi Müllerschön und Peer Auer vermisste dabei den absoluten Siegeswillen und war mit dem Gezeigten nicht zufrieden. So wird es am Sonntag einer Leistungssteigerung und deutlichen Fokussierung bedürfen, um die Punkte in der eigenen Halle zu behalten und Platz drei in der Liga zu behaupten.

Duell der Aufsteiger

Die Bad Waldseer Spielerinnen sind in der Oberliga mit einem 3:0-Erfolg gegen den TV Rottenburg glänzend aus der Weihnachtspause gekommen und stehen am Sonntagmorgen um 10.30 Uhr vor einer schweren Aufgabe beim SSV Ulm 1846. Die Ulmerinnen, wie die TG in der vergangenen Saison aufgestiegen, haben aktuell zwei Punkte weniger als Bad Waldsee auf dem Konto. Der SSV hat aber vier der vergangenen fünf Spiele gewonnen. Doch auch das Team von Jan Herkommer und Axel Bloching hat zuletzt viel Selbstvertrauen gesammelt. Sollten die Waldseerinnen an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen können, ist auch in Ulm etwas drin. Beim Hinspiel in Bad Waldsee zeigten die Ulmerinnen eine starke Leistung und entführten mit einem 3:1-Sieg drei Punkte aus der Kurstadt – die TG ist nun auf Revanche aus.

Am Sonntag ab 10.30 Uhr spielen in der Eugen-Bolz-Halle zudem die beiden Bezirksliga-Mannschaften der TG – mit sehr unterschiedlichen Ausgangssituationen. Die zweite Männermannschaft ist punktgleich mit dem Tabellenführer Tübingen aus der Weihnachtspause gekommen und versucht, gegen die unberechenbaren Teams aus dem Mittelfeld – TV Rottenburg V und TSV Fischbach – ihre gute Position zu verteidigen. Die zweite Frauenmannschaft liegt auf einem Abstiegsplatz. Gegen den SSV Ulm 1846 II und den SC Göggingen wird das Team von Lucas Romer alles daransetzen, dringend benötigte Punkte zu holen. Weiterhin spielen die Männer III am Sonntag ab 11 Uhr in Langenau. Die Frauen III versuchen am Samstag ab 14 Uhr, ihren zweiten Tabellenplatz in der B-Klasse II Süd bei der heimstarken BSG Immenstaad II zu festigen.