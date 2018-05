TG-Volleyballer holen wichtige Punkte

Fast 150 Fans haben am Samstagabend in der Sporthalle der Eugen-Bolz-Schule in Bad Waldsee einen so nicht unbedingt erwarteten Erfolg ihres Teams erlebt. Die TG Bad Waldsee, bis dahin Viertletzter in der Volleyball-Regionalliga, bezwang den Fünftletzten ASV Botnang mit 3:1 (25:21, 23:25, 25:16, 25:18). Somit tauschten beide Mannschaften die Plätze, die TG ist auf einem guten Weg zum Klassenerhalt.

Allerdings spiegeln die Zahlen den Verlauf des 100-Minuten-Duells nicht exakt wider. Die für dieses Endergebnis relativ lange Spieldauer deutet auf ein Kampfspiel hin, in dem lange, heiß umkämpfte Ballwechsel und starke Abwehrreihen das Spielgeschehen dominierten.

Begonnen hatte die TG überaus stark. Starke Aufschläge brachten die Botnanger frühzeitig unter Druck. Erst nach einer Auszeit beim Stand von 14:7 für die Gastgeber gelang es dem ASV, sich phasenweise Luft zu verschaffen. Punkt für Punkt kämpfte sich Botnang heran und zog in einigen Szenen sein gefürchtetes schnelles Angriffsspiel auf. Bad Waldsee wirkte jedoch wenig beeindruckt und begegnete dem gegnerischen Angriffswirbel mit kühlem Kopf und effizienter Blockarbeit. Der verdiente Satzgewinn lohnte diese Mühe.

Starker Zuspieler

Botnangs Trainer, seit sieben Jahren im Amt, reagierte. Das Angriffsspiel des ASV verstärkte sich, damit waren Block und Abwehr der TG vermehrt gefordert. Nicht immer gelang es nun den TG-Spielern, ihr vorhandenes Potenzial aufs Spielfeld zu bringen. Bad Waldsee lag in diesem Durchgang immer zurück. Hätte nicht Ersatzlibero Paul Breyer einen großen Tag erwischt, hätte die TG in viel größerem Maß das Nachsehen gehabt. So entstand gegen Satzende noch ein heftiger Schlagabtausch – Botnang glich durch das 25:23 aber aus.

Im dritten Satz wogte das Geschehen zunächst hin und her. Dann spielte die TG, angeführt von einem bestens disponierten Zuspieler Simon Scheerer, ihre Trümpfe aus. Geordnete, wohl überlegte und variable Angriffe über Mitte und Außen, auch über Diagonalangreifer Pirmin Dewor, brachten die TG deutlich in Front. Trainerin Evi Müllerschön lobte nach dem Match ihren Zuspieler, der „seit Monaten endlich wieder so spielte, wie ich mir das vorstelle“. Bei Botnang signalisierte die Körpersprache frühzeitig das Fehlen des allerletzten Willens, sich gegen die Überlegenheit der TG zu stemmen. Was dem ASV-Trainer in diesen Momenten durch den Kopf gegangen war, ist mit Ernüchterung nur unzureichend zu beschreiben. Seine sämtlichen Versuche, den Spielverlauf zu beeinflussen – Auszeiten und Auswechslungen – führten ins Leere. Symptomatisch der Satzball: Ein Aufschlag landete weit hinter der Grundlinie der TG.

Weiter enges Rennen im Tabellenkeller

Altgediente Fans, die Duelle dieser beiden Mannschaften schon des Öfteren erlebt haben, warteten nun auf eine Reaktion der Gäste. Doch dergleichen geschah nur bruchstückhaft. Bis zum Stand von 11:11 gab es noch keinen echten Hinweis auf den Verlauf des Durchgangs. Doch nun zog die TG alle Register und zeigte nach exaktem Annahmespiel über Herkommer, Lampert und Breyer ein solides und hartes Offensivspiel. Wieder spielte Scheerer seine Angreifer frei, was ihm in der Mitte auch Tim Knaus und Simon Bergmann mit krachenden Schmetterschlägen dankten. Der eingewechselte Routinier Axel Bloching trug mit cleveren Angriffsschlägen das Seine zum Gelingen der TG-Bemühungen bei. Hannes Lampert beendete mit einem klug platzierten Angriffsschlag von weit links außen das Spiel.

Große Freude war zu sehen, auch Erleichterung bei Fans, Mannschaft und TG-Trainerin. Der unerwartete dreifache Punktgewinn war ein Schritt in Richtung Klassenerhalt. Wie groß er war, werden die restlichen vier Spieltage zeigen. Da MADS Ostalb zu Hause ebenfalls drei Punkte holte, hat sich die Tabelle im unteren Drittel zusammengeschoben. Zudem hat sich in der Dritten Liga, deren Endstand für die Abstiegsregelung der Regionalliga von Bedeutung ist, einiges zu Ungunsten der TG verschoben. Möglicherweise werden in der Regionalliga statt der erhofften zwei Teams drei absteigen müssen. Schon allein deswegen kam der Sieg gegen Botnang für Bad Waldsee zur rechten Zeit.

TG: Akos, Bergmann, Bloching, Breyer, Dewor, Herkommer, Lampert, Knaus, Romer, Sauerbrey, Scheerer.