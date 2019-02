TG-Volleyballer haben das nächste Auswärtsspiel

Den Volleyballern der TG Bad Waldsee steht am Samstag in der Regionalliga die weiteste Anreise der Saison bevor. Die TG muss zur heimstarken TSG Heidelberg-Rohrbach. Die Bad Waldseer Spielerinnen haben am Sonntag um 16 Uhr in der TSG Backnang ein weiteres Spitzenteam der Oberliga zu Gast.

Vor einer äußerst schwierigen Aufgabe steht die TG in der Regionalliga in Heidelberg. Die TSG hat im bisherigen Saisonverlauf zu Hause immer gepunktet. Die Heidelberger haben sich bis auf einen Punkt an Bad Waldsee und den USC Freiburg herangeschoben und liegen hinter der TG auf Platz vier. In der vergangenen Saison gab es zwei Niederlagen für Bad Waldsee – die in Rohrbach fiel deutlich aus. Im Hinspiel in dieser Saison setzte sich das Team von Evi Müllerschön und Peer Auer dagegen zu Hause mit 3:1 durch. Mit dem Selbstvertrauen eines stark herausgespielten Sieges in Sindelfingen nehmen die Waldseer die schwere Aufgabe optimistisch in Angriff. Spielbeginn in Rohrbach ist um 20 Uhr.

Nach den Niederlagen in Ulm und gegen Biberach stehen die TG-Frauen in der Oberliga gegen die TSG Backnang vor einer weiteren schweren Aufgabe. Die Gäste wurden als Absteiger aus der Regionalliga als Aufstiegsaspirant gehandelt. Mit dem SV Fellbach und der TG Biberach liefern sie sich einen Dreikampf an der Tabellenspitze und kommen als klarer Favorit nach Bad Waldsee. In der Vorrunde reiste das Team von Jan Herkommer nach zwei Niederlagen gegen Ulm und Biberach ohne große Erwartungen nach Backnang und siegte dort überraschend mit 3:2. Die Gäste werden also gewarnt sein und eine erneute Überraschung für die TG wird schwer sein.

Die zweite Bad Waldseer Männermannschaft fährt in der Bezirksliga als Tabellenzweiter zum Verfolger SV Unlingen, der zuletzt auf den dritten Platz aufgerückt ist. Das Spitzenspiel der Liga startet am Sonntag um 14 Uhr. Mit dem Rücken zur Wand spielt die zweite Damenmannschaft am Samstag ab 12 Uhr in Ravensburg. Im Kampf um den Klassenerhalt benötigt Bad Waldsee dringend Punkte. Die Damen III treffen als Tabellenzweiter ab 10.30 Uhr in der heimischen Eugen-Bolz-Sporthalle auf den VfB Friedrichshafen IV und die SG Waldburg/Gebrazhofen.