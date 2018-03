TG-Volleyballer fahren zum Duell bei alten Freunden

Für die TG Bad Waldsee geht es in den kommenden beiden Auswärtsspielen darum, zwischen sich und die direkten Konkurrenten Freiburg und MADS Ostalb möglichst viele Punkte zu bringen. Punkte zum Klassenerhalt in der Volleyball-Regionalliga, den die TG mit derzeit 20 Punkten und Rang sechs in der Tabelle aus eigener Kraft schaffen kann.

Noch ist allerdings offen, ob zwei oder gar drei Mannschaften die Regionalliga verlassen müssen. Doch egal, wie viele es am Ende sein werden, noch ist die Entscheidung nicht gefallen und wird möglicherweise erst am letzten Spieltag entschieden.

Das nächste der entscheidenden Duelle führt die TG Bad Waldsee nach Freiburg. Beim dortigen FT laufen altbekannte Cracks, Bad Waldseer Eigengewächse, auf. Es handelt sich um Außenangreifer Florian Neubrand und Diagonalspieler Tobias Aichroth. Mit beiden fühlen sich die Spieler der TG freundschaftlich verbunden. Doch wird beim Spiel, das am Samstag um 16 Uhr in der Freiburger Burdahalle steigt, davon keine Rede sein. Für beide Teams steht zu viel auf dem Spiel. Sollte die TG erfolgreich sein, läge sie doch schon relativ beruhigend von der FT entfernt.

Umgekehrt brauchen die Freiburger gerade diese Punkte gegen einen direkten Gegner, wenn es um die Abstiegsvermeidung geht. Können die Gastgeber, FT Freiburg 1844 II, auch ihre jungen Bundesligacracks aufbieten, wird die Aufgabe der Schützlinge von TG-Trainerin Evi Müllerschön überaus schwer. Doch schon im Hinspiel in eigener Halle stellte Bad Waldsee auch gegen sehr gute Freiburger seine Qualitäten unter Beweis. Einen Favoriten zu nennen wäre vor dem Duell daher vermessen. Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, und ein knappes Ergebnis ist zu erwarten, ähnlich wie beim Hinspiel, das 3:2 für die TG endete.

So werden beide Kontrahenten alle ihre Spielkunst und Kampfkraft aufzubieten haben, um als Sieger die Halle zu verlassen. Daneben dürfte die Tagesform und die Publikumsunterstützung eine wesentliche Rolle spielen. Die Attraktivität Freiburgs als Stadt, sowie das Wiedersehen mit den Ex-Waldseern, dürfte eine stattliche Anzahl von TG-Fans ins Badische führen. Der Fanbus fährt am Samstag um 11 Uhr an der Eugen-Bolz-Schule ab.

Frauen kämpfen um Platz zwei

Das weitere Volleyballprogramm des Wochenendes sieht einen Heimspieltag der Waldseer Frauen II gegen die TG Biberach II und den TV Kressbronn vor. Diese Bezirksligaspiele steigen am Samstag um 11 Uhr in der Eugen-Bolz-Halle. Am Samstag um 16 Uhr treten die Frauen III in der A-Klasse beim SV Hauerz an.

Vier interessante und wichtige Partien folgen am Sonntag. Die TG-Spielerinnen treffen in der Landesliga auf den TSV Blaustein und den TSV Eningen. Eine komplette Punkteausbeute wird vonnöten sein, um den heißen Kampf um den Aufstiegsrelegationsplatz erfolgreich führen zu können. Diese Spiele beginnen um 15.30 Uhr in eigener Halle. Bereits um 10 Uhr am gleicher Stelle geht es am Sonntag für die Herren II in der Bezirksliga um Punkte gegen die MTG Wangen und die TSG Eislingen II.