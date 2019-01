TG-Volleyballer fahren nach Sindelfingen

Nach dem Heimsieg gegen die SG BEG United müssen die Volleyballer der TG Bad Waldsee in der Regionalliga zum VfL Sindelfingen reisen. Die TG-Spielerinnen empfangen am Sonntag in der Oberliga in eigener Halle um 16 Uhr den Nachbarn der TG Biberach.

Regionalliga: VfL Sindelfingen – TG Bad Waldsee (Sa, 19.30 Uhr) – Die Bad Waldseer zeigten sich von der Niederlage auf der Ostalb gut erholt und siegten in der vergangenen Woche gegen die SG BEG United mit einer guten Leistung mit 3:0. Diesen Schwung möchte das Team von Evi Müllerschön mit ins Unterland nehmen und den dritten Platz nach Möglichkeit verteidigen. Der VfL Sindelfingen ist der TG mit der überlegenen Oberligameisterschaft im vergangenen Jahr in die Regionalliga gefolgt und spielt hier eine gute, allerdings auch inkonstante Saison. Siegen gegen Spitzenteams der Liga folgten zuletzt wieder zwei Niederlagen gegen Mannschaften aus dem Tabellenkeller. Viel hängt bei den Gastgebern von Ex-Bundesligaspieler Sven Metzger ab, über den der Großteil der Angriffe läuft. Ihn in Schach zu halten und dazu gute Aufschläge und druckvolle eigene Angriffe – das werden die Ansatzpunkte des Waldseer Trainergespanns sein, um auch in Sindelfingen bestehen zu können.

Frauen-Oberliga: TG Bad Waldsee – TG Biberach (So, 16 Uhr, Eugen-Bolz-Halle) – Die Biberacher liegen mit dem erklärten Ziel Aufstieg knapp hinter Fellbach und Backnang auf dem dritten Platz. Ihre drei Niederlagen hat die TG Biberach gegen diese beiden Teams einstecken müssen. Das heißt im Umkehrschluss, dass alle anderen Spiele gewonnen wurden. Die Favoritenrolle ist also klar verteilt. Das Bad Walldseer Team von Jan Herkommer hat im Hinspiel bei der 0:3-Niederlage eines der schlechteren Hinrundenspiele gezeigt und wird versuchen, den Gästen das Leben so schwer wie möglich zu machen. Voraussetzung um das Spiel gegen den Nachbarn auf Augenhöhe zu gestalten, ist eine stabile Annahme.

Dazu sind diverse Bad Waldseer Jugendteams im Einsatz. Die U18-Junioren spielen direkt vor der ersten Mannschaft in der Landesliga in Sindelfingen. Am Sonntag ab 11 Uhr ist der letzte Spieltag der U20-Junioren in der Landesliga in der Eugen-Bolz-Sporthalle. Die TG trifft auf den TSV Mutlangen und die SG Volley Alb. Die U16-Junioren haben sich für zwei Qualifikationsspiele zur Teilnahme an den Württembergischen Meisterschaften gegen den Zweiten aus dem Bezirk Ost, den TSV Musberg, qualifiziert. Das Hinspiel findet ab 13 Uhr ebenfalls in der Bad Waldseer Halle statt.