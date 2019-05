TG-Volleyballer bringen zwei Pokale mit nach Hause

Zwei württembergische Jugendpokalsiege und einen zweiten Platz haben die Volleyballteams der TG Bad Waldsee zum Saisonabschluss geholt. Die U20-Juniorinnen holten den Pokalsieg in Mutlangen, die U20-Junioren wurden Zweite und die U16-Junioren überraschten mit dem Sieg in heimischer Halle.

U20-Juniorinnen: Vorrunde: SV Fellbach – TG Bad Waldsee 0:2; TSG Tübingen – TG 0:2; Halbfinale: TSV Mutlangen – TG 0:2; Finale: VfB Durlangen – TG 0:2. – Bad Waldsees U20-Juniorinnen zeigten eine ordentliche Leistung und holten nach fünf Jahren den Jugendpokal der U20 wieder nach Bad Waldsee. Ohne ihre beste Leistung abrufen zu müssen, gewann die TG die Vorrundenspiele gegen den SV Fellbach und die TSG Tübingen sicher und traf im Halbfinale auf den TV Mutlangen. Gegen die Gastgeberinnen starteten die Oberschwaben fahrig, machten viele Fehler und lagen schnell mit 9:16 zurück. Doch die TG fing sich und holte Punkt für Punkt auf. Bad Waldsee holte sich doch noch den ersten Satz und hatte in Durchgang zwei keine Probleme mehr. Im Finale gelang ein ungefährdeter 2:0-Sieg gegen den VfB Durlangen und die TG-Spielerinnen konnten ihren Trainer Jan Herkommer mit dem Jugendpokal verabschieden. TG: Majovski, Bosch, Wollin, Schmidinger, Haas, Ott, Reimer, Wagner, Gönner.

U20-Junioren: TSG Eislingen – TG Bad Waldsee 2:1; TSV Mutlangen – TG 2:0; SSV Geißelhardt – TG 0:2; SV Fellbach – TG 0:2. – Nach der kurzfristigen Absage des TSV Laupheim wurde die Pokalendrunde der U20-Junioren in Geißelhardt im Modus „Jeder gegen Jeden“ gespielt. Die TG startete unglücklich – nach einem sicher gewonnenen ersten Satz verloren die Oberschwaben gegen Eislingen etwas die Linie, gaben Durchgang zwei ab und verpassten es, im Tiebreak eine 14:11-Führung nach Hause zu bringen. Gegen den ungeschlagenen Pokalsieger Mutlangen gab es eine 0:2-Niederlage. Mit einer guten Leistung gelang dann aber ein 2:0-Erfolg gegen den Gastgeber, der zuvor Eislingen 2:0 besiegt hatte. Mit einem weiteren ungefährdeten Erfolg gegen den SV Fellbach sicherte das sehr junge TG-Team von Trainer Peer Auer Platz zwei. TG: Büker, Hardi, Jakob, Ustinov, Koop, Wiegel, Kling, Schairer, Fritzenschaf.

U16-Junioren: TG Bad Waldsee – VfB Ulm 2:0; TG – TSV Birkach 2:0; TG – TSV G.A. Stuttgart 2:0; TG – VfB Friedrichshafen 2:0 – In heimischer Halle spielten die U16-Junioren der TG stark. Nach verschlafenem Start gegen den VfB Ulm steigerten sich die Bad Waldseer kontinuierlich und gewannen in zwei Sätzen. Auch gegen Birkach, Stuttgart und Friedrichshafen gab die TG keinen Satz ab. Das Team von Jürgen Herkommer spielte oft mit klarer Struktur und machte wenige Fehler. So gab es nach dem entscheidenden Sieg gegen Friedrichshafen den überraschenden Pokalsieg zu feiern.