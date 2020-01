TG-Volleyballer bleiben in der Spur

Die Volleyballer der TG Bad Waldsee sind in der Regionalliga derzeit nicht zu bezwingen. Das 3:0 (25:22, 25:23, 25:16) gegen den USC Konstanz II war bereits der sechste Erfolg in Serie. Weil auch die übrigen Spitzenteams gewonnen haben, bleibt in der Tabelle alles beim Alten: Bad Waldsee liegt als Vierter (30 Punkte) nur zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter USC Freiburg.

Neben Freiburg und Bad Waldsee gehören noch der TSV G.A. Stuttgart II (31) und der ASV Botnang (30) zur Spitzengruppe der Regionalliga. Die TSG Heidelberg-Rohrbach liegt bereits sechs Punkte hinter Bad Waldsee und Botnang. Zwei Mannschaften – der Aufsteiger USC Konstanz II und der SV Fellbach II – bilden relativ abgeschlagen mit fünf Punkten das Schlusslicht.

Trotzdem hat schon die Hinrunde gezeigt, dass auch Mannschaften im unteren Teil der Tabelle in der Lage sind, den Favoriten Sätze oder sogar ganze Spiele abzutrotzen. Deshalb war vor dem Heimspiel der TG gegen Konstanz die vom Bad Waldseer Trainergespann Evi Müllerschön und Peer Auer ausgesprochene Devise: keinen Satz abgeben und zu null gewinnen.

Mit begrenzten Wechselmöglichkeiten – Tim Knaus war krankheitsbedingt nicht einsatzbereit – startete die TG ins Spiel. Bis zum 21:21 verlief der erste Satz ausgeglichen. Dann war Jakob Elsäßer mit zwei Angriffen erfolgreich, wenig später stand es 25:22 für die TG. Im zweiten Satz führten die Gastgeber bereits mit 22:16. Spannend wurde es noch einmal, als die bis zu diesem Zeitpunkt völlig verlässlich agierende Annahme der TG plötzlich einige Abstimmungsprobleme hatte, die einen soliden Aufbau und Angriff schwierig machten. Den zweiten Durchgang gewannen die Bad Waldseer aber dennoch mit 25:23.

Bis zum 9:9 verlief auch der dritte Satz ausgeglichen. Nach einer Aufschlagserie von Lucas Romer stand es allerdings 16:9 für den Favoriten. In dieser Phase gefielen vor allem das Blockverhalten und das konsequente Ausnutzen von Möglichkeiten. Marc Moosherr war es dann, der durch sein Blockverhalten eine Netzberührung auf Konstanzer Seite provozierte und den Satzgewinn von 25:16 und damit den vom Trainerteam geforderten 3:0-Sieg besiegelte.

Die Volleyballer der TG Bad Waldsee haben am kommenden Wochenende in der Regionalliga spielfrei, sie sind am Montag, 27. Januar, im Verbandspokal gefordert. Dort spielen sie beim Oberligisten TSV Eningen. Bei einem Sieg würde Bad Waldsee ins Halbfinale des Verbandspokals einziehen – dort müssten sie dann gegen den Ligakonkurrent aus Sindelfingen oder den Drittligisten SV Fellbach antreten.

Am Wochenende darauf wird es in der Regionalliga wieder richtig spannend. Dann treten die Spitzenteams gegeneinander an. Die TG Bad Waldsee spielt zu Hause gegen den ASV Botnang, der TSV G.A. Stuttgart II trifft auf den USC Freiburg. Die Reihenfolge an der Tabellenspitze könnte sich an diesem Wochenende also komplett neu mischen.