TG-Turnerinnen sind beim Turnfest erfolgreich

Efolgreich kehrten die 15 Turnerinnen der TG Bad Waldsee vom Kinderturnfest des Turngaus Oberschwaben in Bad Schussenried zurück. In der Altersklasse der E-Jugend ging der Sieg an die TG Turnerin Isabel Blaut mit 56.3 Punkten vor ihrer Vereinskameradin Anastasia Urban, die mit 52.8 Punkten Zweite wurde, beide zeigten an diesem Tag die besten Übungen an den vier Geräten Sprung, Reck, Balken und Boden.

Youngster Zanele Sickinger, als Jüngste im Teilnehmerfeld verpasste nur knapp den dritten Podestplatz und wurde Vierte. Rike Renz als Achte, Emma Fimpel als Zehnte, Sofia Eckert als 13., Hannah Marmont als 15., und Hannah Althammer als 17. rundeten das gute Abschneiden beim 1. Wettkampf unter 22 Turnerinnen ab.

Bereits mit mehr Wettkampferfahrung ausgestattet, gingen die D-Jugendturnerinnen Nena Neudhöfer, Marlene Kurz, Sophie Schad, Sonja Wehrle und Nora Weiß an den Start. Nena erkämpfte sich nach schönen Übungen an Balken und Boden mit 57.3 Pun kten den 2. Platz , Marlene wurde Fünfte, Sophie Siebte, Sonja Achte und Nora Elfte unter 27 Turnerinnen.

Die beiden C-Jugendturnerinnen Katja Scheible und Yara Zorell belegten die Plätze sieben und acht, Katja zeigte am Reck ihre beste Leistung, Yara holte am Boden die meisten Punkte. So verabschieden sich die Turnerinnen der TG-Bad Waldsee in die Sommerpause.