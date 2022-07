TG-Turnerinnen erkämpfen zwei Medaillen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Wochenende starteten drei TG-Turnerinnen beim Württembergischen Landesfinale des STB (Schwäbischer Turnerbund) im Mehrkampf in Heidenheim an der Brenz. Beim Wettkampf absolvierten die Mädchen insgesamt drei Leichtathletikdisziplinen und drei Turngeräte. Eva Köberle (r.) ließ in ihrer Altersklasse von 9 Jahren alle 31 Konkurrentinnen hinter sich und stand bei der Siegerehrung ganz oben auf dem Treppchen. Über einen 3. Platz freute sich Lara Heiß (m.) in der Altersklasse 12 Jahre. Mathilda Ulmer (l.) erkämpfte sich Platz 10 in der Altersklasse 10 Jahre. Foto: Valeska Ulmer