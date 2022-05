TG-Turnerinnen erfolgreich bei Gau-Mehrkampf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem ersten und drei zweiten Plätzen in ihren Alterskassen qualifizierten sich am Wochenende vier Turnerinnen der TG Bad Waldsee beim Gaumehrkampf für das Württembergische Landesfinale.

Die TG Bad Waldsee startete am Samstag, 14. Mai mit 14 Turnerinnen beim Gaumehrkampf des Turngaus Oberschwaben in Ailingen. Die Turnerinnen traten in den Altersklassen von 9 bis 13 Jahren an. Bei strahlendem Sonnenschein standen am Wettkampftag die Leichtathletikdisziplinen Schlagball, Weitsprung und 50- beziehungsweise 75-Meter-Lauf auf dem Programm. In der Halle ging es dann mit den Turngeräten Boden, Reck und Sprung für die Mädchen weiter.

Am Ende schafften es gleich vier TG-Turnerinnen in ihren Altersklassen auf das Siegertreppchen: Platz 1 für Yvonne Weber (AK 13) und jeweils Platz 2 für Lara Heiß (AK 12), Mathilda Ulmer (AK 10) sowie für Eva Köberle (AK 9). Diese Turnerinnen qualifizierten sich auch für das Württembergische Landesfinale im Mehrkampf, welches Anfang Juli in Heidenheim stattfinden wird. Nach langer coronabedingter Wettkampfpause hatten alle Teilnehmerinnen viel Spaß und freuten sich, endlich wieder Wettkampfluft schnuppern zu können.