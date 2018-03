TG-Turner starten mit Auswärtssieg

Die Turner der TG Biberach/Bad Waldsee haben am ersten Wettkampftag der Bezirksliga beim TSV Dunningen mit 259,05:265,20 Punkten gewonnen. Der zweite Wettkampf ist am Samstag um 17 Uhr in der Wilhelms-Leger-Halle in Biberach.

Der Wettkampf, in dem zum ersten Mal nach neuen Wertungsvorschriften geturnt wurde, begann am Boden mit einem souveränen Auftritt der Turner aus Biberach und Bad Waldsee. Christian Stützle Fernández erzielte mit einem Doppelsalto rückwärts die höchste Wertung für das Team (12,75). Auch Michael Lämmle kam auf über 12 Punkte. Der Boden ging mit fünf Hundertsteln Vorsprung an Biberach/Bad Waldsee. Mit einem Zehntel Unterschied gewann die TG das Pauschenpferd. Hier turnte Marc Pfeilsticker aus Bad Waldsee stark. An den Ringen holte Alexander Schneider wichtige Punkte. Dieses Gerät ging aber an den TSV Dunningen, der damit zur Pause führte. Doch schon am Sprung kämpfte sich die TG mit sicheren Sprüngen wieder nach vorne. Am Barren, eines der stärksten Geräte der TG, erzielte das Team von Mannschaftsführer Jochen Baur sehr gute Wertungen. Die Entscheidung fiel am Reck zugunsten der TG. Bester Turner am Reck war Debütant Stefan Tony.