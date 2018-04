TG-Turner sind Meister und Vizemeister

Die Turner der TG Biberach/Bad Waldsee haben vor einem begeisterten Publikum in der Wilhelm-Leger-Halle in Biberach ihren letzten Wettkampf der diesjährigen Saison gewonnen und sind damit Meister in der Bezirksliga Süd. Der Wettkampf gegen den SV Bolheim endete klar mit 279,50:238,65 Punkten für die TG.

Von Beginn an war die TG Biberach/Bad Waldsee die überlegene Mannschaft und siegte an allen sechs Geräten klar. Durch den Vorsprung konnten die Turner aus Oberschwaben mehr auf Risiko setzen und präsentierten den Zuschauern auch schwierige Elemente, wie etwa einen Salto rückwärts mit Doppelschraube und einen Doppelsalto rückwärts am Boden, einen Tsukahara am Sprung oder einen Kreuzhang und Doppelsalto-Abgang an den Ringen.

Damit hat die TG jeden der fünf Ligawettkämpfe gewonnen und die diesjährige Saison mit der Meisterschaft in der Bezirksliga sehr erfolgreich beendet. Ob die Mannschaft allerdings in die Landesliga aufsteigt, entscheidet sich erst beim Ligafinale am 28. April. Dann turnen insgesamt acht Mannschaften um den Einzug in die Landesliga.

Vor der ersten Mannschaft turnte die TG Biberach/Bad Waldsee II in der Kreisliga gegen die TG Wangen-Eisenharz III, die in der Kreisliga Platz eins belegt. Biberach/Bad Waldsee II unterlag den Gästen mit 230,05:248,55 Punkten, sicherte sich am Sprung aber entscheidende Gerätepunkte. Durch den knappen Gerätesieg kletterte die TG II in der Tabelle vor den bisher punktgleichen Zweitplatzierten. Damit sind die Nachwuchsturner Vizemeister in der Kreisliga Süd und ebenfalls fürs Ligafinale qualifiziert.