TG-Turn-Kinder gehen mit Sport und Spiel in die Sommerpause

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit einem gemeinsamen Abschlussfest haben sich die jüngsten TG-Mitglieder aus dem Eltern-Kind-Turnen sowie dem Kinder- und Vorschulturnen in die jährliche Sommerpause verabschiedet. In der von Übungsleiterinnen und Eltern in der Gymnasiumhalle aufgebauten Bewegungslandschaft konnten die Mädchen und Jungen noch einmal ausgiebig balancieren, schaukeln, rollen, hüpfen, kriechen, klettern, laufen und so das volle Bewegungsrepertoire und ihren Bewegungsdrang nach Herzenslust ausleben.

Im Mittelpunkt stand dabei, wie im normalen Übungsbetrieb ebenfalls, nicht die maximale Leistung oder die perfekte Ausführung, sondern das freudige Erkunden und angstfreie Bewegen an den als spannende Bewegungslandschaft aufgebauten kleinen und großen Turngeräten. Wenn das den Kindern noch nicht selbstständig gelingen wollte, halfen bestärkende Worte und unterstützende Hände der Übungsleiterinnen und anwesenden Eltern und Großeltern.

Nachdem sich alle Kinder eine knappe Stunde lang so richtig ausgetobt hatten, sorgte ein Überraschungsgast für einen besonderen Höhepunkt des Abschlussfests. Turni, das lebensgroße Maskottchen der Turnjugend des Schwäbischen Turnerbundes, stand plötzlich mitten in der Sporthalle und hatte schnell eine stattliche Gruppe von Fans um sich geschart. Turni animierte noch einmal alle zum Mitmachen, bevor sich Kinder, Eltern und Übungsleiterinnen in die Sommerferien verabschiedeten.