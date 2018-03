TG trifft im Halbfinale auf Stuttgart

Im Halbfinale des VLW-Pokals, das die TG Bad Waldsee nach knappen Kampfspielen inzwischen erreicht hat, steht das Team vor einer interessanten, wenn auch sehr schweren Mission. Gegner am Freitag um 20.30 Uhr in der Sporthalle der Eugen-Bolz-Schule ist ein Altbekannter aus vergangenen Oberligazeiten, der TSV Stuttgart.

Die Gäste hegen aktuell in ihrer Dritten Liga durchaus noch Ambitionen zum Aufstieg in die zweite Bundesliga, stehen sie doch zwei Spieltage vor Schluss auf einem aussichtsreichen dritten Rang. Für die TG ist diese Mannschaft – Flaggschiff eines der größten Sportvereine im Land – kein Unbekannter, stand sie doch über Jahre in der gleichen Liga und hatte den einen oder anderen Pokalvergleich zu bestehen.

In der Regel hatten die Kurstädter dabei das Nachsehen, womit für die Müllerschön-Schützlinge einige Rechnungen offenstehen. Auch dieses Mal wäre ein Sieg der TG zumindest eine Riesenüberraschung. Zu gut läuft es in dieser Spielzeit für den Drittligisten. Demgegenüber hat sich der Gastgeber in seinen letzten Ligaspielen teils unglücklich in eine doch prekäre Tabellensituation manövriert. Sollte der TG gegen diesen sehr starken Spielpartner ein großes Spiel gelingen, könnte das dem etwas ramponierten Nervenkostüm des Teams durchaus gut tun.

Kampflos weitergekommen

In der ersten Runde des Pokalwettbewerbs hatten sowohl die Stuttgarter als auch die Bad Waldseer ein Freilos. Während der Drittligist auch in der zweiten Runde noch pausieren durfte, traf die TG zu Hause auf den Landesligisten SG Ailingen/Kressbronn. Heraus kam für den Regionalligisten ein 3:0-Pflichtsieg (25:18, 25:21, 25:17). Im Achtelfinale setzte sich Stuttgart beim Regionalligisten ASV Botnang mit 3:1 durch, Bad Waldsee stand beim Oberligisten SG Volley Neckar-Teck kurz vor dem Aus, gewann dann aber doch noch nach einigen Schwierigkeiten mit 3:2 (24:26, 27:25, 19:25, 30:28, 15:13). Im Viertelfinale profitierten die Oberschwaben vom Rückzug des Drittligisten SV Fellbach II – Bad Waldsee zog kampflos ins Halbfinale ein. Stuttgart siegte im Viertelfinale beim Oberligisten VfL Sindelfingen mit 3:0. Das zweite Halbfinale bestreiten der TV Hausen (Landesliga) und der SV Fellbach (zweite Bundesliga).

Für die TG hat die Ansetzung gegen Stuttgart an diesem Freitag den Vorteil, im wöchentlichen Spielrhythmus bleiben zu können, weil am kommenden Wochenende in der Regionalliga keine Spiele bestritten werden. Nachdem das ungeschriebene Gesetz dahin lautet, dass ein Spiel immer bessere Erkenntnisse er-bringt als Training, können sich Verantwortliche und Fans auf das Kräftemessen gegen einen Großen freuen.