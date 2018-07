TG-Triathleten feiern Vizemeisterschaft

Die Triathlonsenioren der TG Bad Waldsee sind bei der baden-württembergischen Meisterschaft in der Mastersliga Vizemeister geworden. Bei laut Mitteilung idealen äußeren Bedingungen ging es in Schluchsee in den entscheidenden Wettkampf.

Startberechtigt in der Masterliga sind Starter ab Jahrgang 1978 und älter. Nach einer Neuausrichtung der Liga war in diesem Jahr der letzte Wettkampf in Schluchsee der letztlich Entscheidende. Wie jedes Jahr wird in Schluchsee über die Olympische Distanz gestartet – 1,5 Kilometer Schwimmen, 36 Kilometer Rad fahren und zehn Kilometer Laufen.

Trotz einiger Ausfälle von gesetzten Athleten brachte die TG Bad Waldsee eine schlagkräftige Truppe an den Start und erreichte den zweiten Platz – die gleiche Platzierung wie im Vorjahr. Am Ende fehlte den Oberschwaben ein einziger Punkt zum Sieg. Gewertet wurde in der Mastersliga die Addition der Platzziffern, bei der die TG auf 19 Punkte und der Sieger aus Forst auf 18 Punkte kam.

Für den Erfolg der TG verantwortlich sind Markus Löw (Platz zwei, 2:05,43 Stunden), Gerhard Bochtler (Achter, 2:10,41), Alexander Haag (Neunter, 2:11,06) und Karl Dachs (46., 2:34,08). Der nächste wichtige Wettkampf für die Bad Waldseer ist am 4. August der Triathlon in Ravensburg, dabei werden auch die baden-württembergischen Meisterschaften in der Sprintdistanz ermittelt.