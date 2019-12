TG-Spielerinnen liefern Favoriten großen Kampf

Einen großen Kampf haben die Volleyballerinnen die TG Bad Waldsee in der Oberliga dem ungeschlagenen Tabellenführer SV Fellbach geliefert. Die Zuschauer sahen ein gutes und spannendes Spiel, in dem die Gastgeberinnen die favorisierten Gäste in den Tiebreak zwangen und sich damit für die gute Leistung mit einem Punkt belohnten.

Frauen-Oberliga: TG Bad Waldsee – SV Fellbach 2:3 (17:25, 26:24, 19:25, 25:23, 10:15). – Der erste Satz war bis zum Stand von 16:17 ausgeglichen, keine Mannschaft führte mit mehr als einem Punkt. Zum Satzende geriet die TG in der Annahme aber zunehmend unter Druck und leistete sich ein paar Fehler zu viel. Die Gäste zeigten in dieser Phase, warum sie an der Tabellenspitze stehen und nutzten die Fehler des Gegners zum Satzgewinn.

Das Bad Waldseer Team von Trainer Simon Scheerer zeigte sich vom Satzverlust aber unbeeindruckt und überzeugte weiterhin. Eine 3:0-Führung in Satz zwei wurde mit guter Abwehrarbeit und druckvollen Angriffen von allen Positionen bis zum 23:20 vehement verteidigt. Aber die Gäste ließen nie nach und glichen zum 24:24 aus. Mit etwas Glück ging der zweite Durchgang dann aber doch noch mit 26:24 an Waldsee. Satz drei wurde von Anfang an von Fellbach diktiert. Eine 11:5-Führung gab Fellbach trotz heftiger Gegenwehr der TG-Spielerinnen nicht mehr ab.

Angeführt von Mannschaftsführerin Laura Weber hielt die TG den vierten Durchgang mit großem Einsatz und Aufwand komplett offen. Über 14:14, 20:20 und 22:22 gelang es den Oberschwaben tatsächlich, den vierten Satz mit 25:23 für sich zu entscheiden. Im Tiebreak war bei den Waldseerinnen ein Kräfteverschleiß nicht zu übersehen und die Gäste lagen von Anfang an in Front. Diesen Vorsprung brachte Fellbach routiniert ins Ziel und gewann die Partie verdient. Aber auch die TG ist mit dem gewonnenen Punkt nicht unzufrieden und liegt weiterhin auf Rang vier der Tabelle. Am Samstag steht das Auswärtsspiel in Schmiden an, bevor zum Abschluss der Hinrunde der TV Rottenburg zu Gast ist.