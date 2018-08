TG muss für Frauengymnastikgruppe den Wohnpark anmieten

Die Sache mit den fehlenden Hallenkapazitäten in Bad Waldsee treibt bisweilen seltsame Blüten: Da soll eine der ältesten TG-Gymnastikgruppen zugunsten des Jugendspielbetriebes erneut die Sportstätte wechseln, was den Frauen missfällt. Und der Verein muss dafür ein weiteres Mal externe Räume anmieten sowie Matten und Bälle kaufen. Das sorgt auf beiden Seiten für Frust.

Elfried Schröder muss tief durchschnaufen, wenn sie an den Ärger denkt, der ihrer „Gymnastikgruppe für Frauen über 60“ durch die „Vertreibung“ aus der Eugen-Bolz-Turnhalle entstand. „Wir sind seit einem halben Jahrhundert eine Turngruppe unter dem Dach der TG und mussten schon aus der Döchtbühlhalle ausziehen. Und jetzt müssen wir wieder weichen, weil das Gebäude für Ballsportarten besser geeignet ist als für Gymnastik am Boden“, gibt die agile Seniorin wieder, was ihr seitens der TG als Grund für den Umzug genannt wurde. „Wir sind nicht gefragt worden und das hat uns schon geärgert“, räumt Schröder ein.

„Seit 50 Jahren treffen wir uns immer am Dienstag um 19 Uhr, und diese Uhrzeit möchten wir beibehalten. Montag ist für uns zwar auch noch möglich, aber auch da kamen wir in keinem Hallendrittel unter, weil überall alles belegt ist“, berichten Schröder und Hildegard Reichle, die die Gruppe im Wechsel leiten. „Immerhin wurde auf unsere Anregung hin kurz vor knapp mit dem Wohnpark am Schloss noch eine Lösung gefunden, mit der wir uns vertraut machen können“, räumt Schröder ein.

Die Gymnastikgruppe kann dort ab September montags um 18 Uhr den Festsaal oder den Besprechungsraum nutzen. „Aber von der TG sind wir schon enttäuscht. Immerhin kommen bei uns Woche für Woche knapp 20 Frauen zusammen“, berichtet Schröder. Mit der Boden- und Ballgymnastik halten sich die Seniorinnen körperlich fit und haben in der Gruppe jede Menge Spaß miteinander. „Man achtet aufeinander. Wenn eine fehlt, wird nachgefragt, ob alles in Ordnung ist.“ Und in den Ferien wird pausiert. Deshalb treffen sich die Frauen im Alter zwischen 65 und 80 Jahren derzeit dienstags um 19 Uhr zu Spaziergängen mit Einkehr.

Man wisse zwar, dass die fehlenden Sporthallen das Waldseer Generalproblem sind und nicht die Turngemeinde, die viele Gruppen auf die bestehenden Anlagen verteilen müsse. „Aber irgendwie ist das Thema doch für alle Betroffenen ein Ärgernis und die Planungen für neue Sportstätten hätten schon vor vielen Jahren angegangen werden müssen“, stellt Schröder fest. Mit dem Anliegen ihrer Frauen-Turngruppe wurde sie sogar direkt beim Bürgermeister vorstellig. „Aber das hat alles keinen Wert gehabt, leider!“

Der TG-Vorsitzende sieht als Grund für die Unstimmigkeiten zwischen dem Vereinsvorstand und der Turngruppe ebenfalls „die fehlenden Sporthallen“ an. „Bad Waldsee wächst seit Jahren und man möchte ,kreisfrei’ sein, schafft es aber nicht, die Sportstätten dem Wachstumstempo anzugleichen“, ärgert sich Christof Rauhut. „Anstatt die alte Döchtbühlhalle zu sanieren, hätte man den Anbau an die Gymnasiumshalle beschließen sollen und wir hätten in kurzer Zeit eine gewisse Entspannung gehabt“, weiß Rauhut. Wie mehrfach berichtet, favorisiert die Kommune im Rahmen ihrer Sportentwicklungsplanung anstelle der von der TG vorgeschlagenen „Rucksacklösung“ aber eine „große Lösung“ mit dem Bau eines großen Sportzentrums.

Die 2500 Mitglieder starke TG habe seit langer Zeit „größte Mühe“, ihre Gruppen „vernünftig unterzubringen. Bei allem Verständnis für den Wunsch der Gymnastikgruppe nach Beibehaltung ihrer Trainingszeit, müssen wir vor allem nach unseren 800 Kindern und Jugendlichen schauen, denen wir gerne die früheren Zeiten ab 17 Uhr einräumen. Da müssen im Zweifel eben die Erwachsenen zurückstecken und auf eine spätere Uhrzeit ausweichen“, sagt Rauhut. „Und die Bolz-Halle wird dringend benötigt für unsere Ballsportarten wie Volleyball“, begründet er die Vorstandsentscheidung, die der Gruppe Schröder/Reichle nicht zusagt.

Dabei entstehen der TG durch die Umsiedlung in den Wohnpark Kosten für Miete sowie den Kauf von Matten und Bällen. Rauhut: „Wir haben übrigens noch vier, fünf weitere Gruppen, wo es schwierig ist, geeignete Räume und passende Trainingszeiten anzubieten.“ Obwohl der Verein bereits mehrere externe Hallen angemietet habe, sei man ständig auf der Suche nach weiteren Alternativen, um den TG-Sportbetrieb aufrechterhalten zu können. Rauhut: „Das ist alles recht kompliziert und es allen Gruppen recht machen geht aus den genannten Gründen leider nicht.“