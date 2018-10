TG lässt dem Aufsteiger keine Chance

Mit drei Punkten im Gepäck sind die Volleyballer der TG Bad Waldsee aus Breisach an der französischen Grenze zurück nach Oberschwaben gekommen. Beim Aufsteiger SG BEG United gewann die TG in der Regionalliga mit 3:0 (27:25, 25:16, 25:21).

Die BEG United, deren Vereinsmaskottchen ein Gürteltier ist – nach dem sich die Volleyballer auch benennen –, ist in der vergangenen Saison in die Regionalliga aufgestiegen und hat als Aufsteiger bislang beide Spiele mit 0:3 und 1:3 verloren. Die TG Bad Waldsee, die mit vier Punkten aus zwei Spielen auf dem dritten Tabellenplatz lag, stand so der ungewohnten Situation gegenüber, im zweiten Jahr ihrer Regionalliga-Zugehörigkeit als Favorit in ein Spiel zu gehen.

Nervenstark am Ende

Die Volleyballer der TG starteten hellwach und dominierten den ersten Satz bis zum 16:11. Dass die BEG nicht unverdient aufgestiegen war, zeigte sich im darauffolgenden Verlauf. Die bislang druckvollen Waldseer Aufschläge hatten an Tempo verloren, die BEG kam besser ins Spiel und erkämpfte sich, auch nach einigen Fehlern auf Waldseer Seite, ein unerwartetes 24:24. Nervenstark und mit dem Vertrauen in das eigene Können hielt die TG aber dagegen und gewann den ersten Satz nach spannenden Ballwechseln mit 27:25.

Auffällig im zweiten Satz war wieder das variable Zuspiel von Simon Scheerer, der aus einer soliden Annahme von Pascal Eisele heraus seine kraftvoll und klug agierenden Außenangreifer Jan Herkommer und Lucas Romer sowie Diagonalspieler Axel Bloching gekonnt einsetzte. Vor allem waren es aber gegen Ende des Satzes die über die Mitte angreifenden Tim Knaus und Simon Bergmann, die die Abwehr der Badener vor unlösbare Aufgaben stellten. Der zweite Durchgang ging ungefährdet mit 25:16 an Bad Waldsee.

Relativ ausgeglichen verlief der dritte Satz. Trainerin Evi Müllerschön und Co-Trainer Peer Auer waren mit einem kleinen, wieder dezimierten Kader angereist. Den acht Waldseern stand auf der anderen Seite ein zwölfköpfiger Kader gegenüber, dessen Trainer ausgiebig wechselte. Somit waren die Oberschwaben auch konditionell und mental gefordert. All dem hielt die TG stand und gewann auch den dritten Satz mit 25:21. In diesem packten die Bad Waldseer, vor allem bei engeren Spielständen, ihr bestes Volleyballspiel aus und hielten die BEG United immer auf Abstand.

Das Trainergespann war mit der gezeigten Leistung und mit den drei Punkten in der Fremde zufrieden. „Es ist einfach eine gute Grundlage, nach dem dritten Spieltag mit sieben Punkten in der Tabelle zu stehen. Nach dem Verlauf der letzten Saison und nach der Verkleinerung unseres Kaders, war das so nicht unbedingt zu erwarten,“ meinte Trainerin Evi Müllerschön. „Durch das variable Angriffsspiel des Gegners war die Abwehr, die diese Situation gut meisterte, sehr gefordert. Leider war der Block ungewohnt fehlerhaft, die Abwehr konnte dies zum Glück meistens ausgleichen. Wir fahren mit dem guten Gefühl nach Hause, dass wir in der Regionalliga angekommen sind.“