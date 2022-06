TG-Kinder mit Spaß und Erfolg beim KiLa-Wettkampf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Leichtathletik-Kinder U8, U10 und U12 der TG Bad Waldsee zeigten beim KiLa-Wettkampf am Sonntag in Baienfurt bei schönstem Wetter, dass sie trotz langer Pause wieder mit viel Spaß und guten Leistungen dabei sind. Die U8 und U10 starteten gemeinsam in der Altersklasse U10 und belegten mit 14 Punkten einen tollen 4. Platz. Beim Schlagball belegte das Team mit Alisa, Anna, Liza, Neele, Alexis, Johann und Lasse den 2. Platz.

Einen großen Applaus an die U12. Sie belegten einen sehr guten 1. Platz in der Gesamtwertung. Das Team mit Dima, Etienne, Laurin, Mats, Nico und Noah erreichte bei der Pendelstaffel, Weitsprung und Biathlon den Platz 1 und konnten sich somit den Gesamtsieg mit 6 Punkten Vorsprung zum Zweitplatzierten nach Bad Waldsee holen. Ein großes Lob an alle Kinder, die sich nach so langer Pause begeistert und mit viel Freude als gutes Team zeigten.