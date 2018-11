TG kassiert erste Saisonniederlage

Die Volleyballerinnen der TG Bad Waldsee haben in der Oberliga die erste Niederlage der Saison hinnehmen müssen. Gegen den SSV Ulm 1846, wie Bad Waldsee ein Aufsteiger, verlor die TG nach Gewinn des ersten Satzes noch mit 1:3 (25:20, 16:25, 21:25, 20:25).

Von Beginn an war die Partie ausgeglichen. Während die TG-Spielerinnen aus einer soliden Annahme heraus vor allem mit Sybille Bosch und Maya Wollin über die Mitte punkteten, setzen sich die Ulmerinnen vermehrt über ihre starken Außenangreiferinnen durch. Zur Mitte des Satzes setzte sich Bad Waldsee durch druckvolle Aufschläge leicht ab. Konzentriert und mit einer starken Teamleistung münzten die Oberschwaben diesen Vorsprung zum Satzgewinn um. Auch im zweiten Durchgang schaffte es zunächst keine Mannschaft, sich entscheidend abzusetzen. Immer wieder sahen die zahlreichen Zuschauer tolle Ballwechsel mit starken Abwehraktionen. Beim Stand von 12:11 für Ulm gingen die Gäste durch eine Aufschlagserie mit acht Punkten in Führung. Auch Auszeiten und Spielerwechsel auf TG-Seite konnten den Satzverlust nicht mehr verhindern.

Der dritte Durchgang gestaltete sich erneut ausgeglichen. Die Aufschläge der Ulmerinnen sorgten jedoch vermehrt für Probleme im Spielaufbau der TG. Bad Waldsee schaffte es jedoch, durch kluge Angriffe Punkte zu machen. Beim Stand von 21:19 für die Gastgeber schien ein Satzgewinn in Reichweite. Doch eine erneute Aufschlagserie der Gäste führte zum 1:2-Rückstand aus Sicht der Bad Waldseer.

Während auf TG-Seite die Wechselmöglichkeiten mit nur acht Spielerinnen beschränkt waren, konnte der SSV Ulm 1846 aus einem vollen Kader schöpfen. Dies machte sich im vierten Satz bemerkbar. Die Waldseerinnen hatten zunehmend Probleme in der Annahme. Und auch im Angriff konnten sie gegen die nun gut eingestellten Ulmerinnen immer seltener punkten. Somit setzten sich die Gäste zur Mitte des Satzes ab und bauten ihren Vorsprung nach und nach aus. Außenangreiferin Schwindt sorgte ein ums andere Mal für Ulmer Punkte im Angriff. Die TG schaffte es nicht mehr, diesen Rückstand aufzuholen und musste sich letztlich verdient den starken Ulmerinnen geschlagen geben.

Lange Zeit zum Regenerieren bleibt den TG-Spielerinnen jedoch nicht. Bereits am Mittwoch spielen die Waldseerinnen beim Ligakonkurrenten SV Horgenzell in der zweiten Runde des Verbandspokals. Am Samstag folgt bereits das nächste Nachbarschaftsduell in der Oberliga gegen den Tabellenzweiten TG Biberach.