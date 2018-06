TG-Handballer spielen um Klassenerhalt

Die Handballer der TG Bad Waldsee treffen am Donnerstag im ersten Spiel der Abstiegsrelegation auf den HC Lustenau II. Bei diesem Aufeinandertreffen geht es bereits um alles oder nichts: Nur der Gewinner nimmt weiter am Kampf um den Verbleib in der Kreisliga A teil. Der Verlierer dieser Partie steht als Absteiger fest.

Die TG blickt gebannt auf das wichtigste Spiel der laufenden Saison und hofft auf die Unterstützung des Bad Waldseer Publikums. Die TG-Fans haben bei den Heimspielen laut Mitteilung bewiesen, dass sie in der Lage sind, ihre Mannschaft zum Sieg zu peitschen.

Gebeutelt vom Verletzungspech in dieser Saison verlor die TG in Minimalbesetzung vor einer Woche knapp beim TV Weingarten III (27:29). Nun geht es also in die Relegation. Gegen Lustenau werden mit Philipp Menz, Yannick Nolte und Lorenz Wolz wieder wichtige Stammkräfte aus dem Lazarett zurückkehren. Trainer Sven Woideck stehen somit außer den dauerverletzten Spielern alle Kräfte zur Verfügung. Mit vereinten Kräften und den Fans im Rücken startet die Mission Klassenerhalt. Anpfiff ist am Donnerstag um 20 Uhr in der Gymnasiumshalle in Bad Waldsee.