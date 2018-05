TG-Handballer schaffen den Klassenerhalt

Die Bad Waldseer Handballer haben im letzten Spiel der Saison den Klassenerhalt in der Kreisliga A geschafft. Beim TSV Bad Saulgau III gewann die TG mit 25:22 (15:11). Gegen die erfahrenen Gastgeber taten sich die Waldseer allerdings unnötig schwer und machten das Spiel gegen Ende nochmal spannend. Dann wurde aber mit den rund 50 mitgereisten Waldseer Fans gefeiert.

Im letzten und immens wichtigen Spiel der Relegation stand Bad Waldsee um Trainer Edi Mack unter Druck. Gegen die HSG Langenau/Elchingen III hatte die TG mit 23:27 verloren, gegen die HSG Oberstaufen-Lindenberg mit 29:20 gewonnen. Wie wichtig das Spiel in Bad Saulgau war, merkte man den Bad Waldseern an. Die Tempobremse der Gastgeber wirkte sich auf das Spiel der TG aus. Zwar druckvoll, aber zu fahrig im Abschluss vergaben die Waldseer zu viele Chancen im Angriff. Das einzig beruhigende Element in dieser robust geführten Begegnung war die konstante Führung der TG.

Waldsee dominierte das Spiel, verpasste es aber, die fälligen Tore zu erzielen und vorzeitig den Sack zuzumachen. Stattdessen verschleppte Saulgau erfolgreich die Partie und machte die fehlende Kondition mit der Erfahrung wett. So entwickelte sich eine dramatische Partie, da immer zu befürchten war, dass sich Waldsee das Heft aus der Hand nehmen lassen könnte. Doch die rund 50 mitgereisten Fans der Waldseer machten den Unterschied. Diese feuerten das Team der TG lautstark an und standen als achter Mann hinter den Bad Waldseern. Dank dieser Unterstützung hielten die Nerven der TG und so wurde ein letztlich verdienter 25:22-Sieg gefeiert. Nach einer langen Saison belohnten sich die Waldseer Handballer somit mit dem Klassenerhalt.