TG-Bogenschütze überzeugt in zwei Bogenklassen

Am Wochenende vom 13. und 14. August fanden in Heiligenzimmern in der Nähe von Balingen die Württembergischen Meisterschaften im 3D-Bogenschießen statt. Wolfgang Rentschler hatte für beide Turniertage gemeldet – jedoch in unterschiedlichen Bogenklassen.

Am Samstag gelang Rentschler, der für die Bogenabteilung der TG Bad Waldsee startete, in der Klasse „Traditional Recurve“ (TRB) mit dem vierten Platz eine sehr gute Platzierung. Dabei war der erste Rang nur einen Fehlschuss weit entfernt. Da aber das eigentliche Ziel die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft war, was mit der erreichten Punktezahl übererfüllt wurde, spielte die Platzierung nur eine Nebenrolle.

Am Sonntag waren dann die Blankbogenschützen am Start. Rentschler hatte sich auch hier gemeldet – ohne große Erwartungen. Den Blankbogen, den Rentschler im Gegensatz zum TRB als Rechtshandbogen schießt, dient für ihn nur zum Ausgleich. Umso größer war dann die Überraschung, dass hier – wenn auch knapp – die Qualifikation für die DM im September in Villingen-Schwenningen gelang.