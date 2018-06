TG Biberach-Bad Waldsee steigt nachträglich in die Verbandsliga auf

Um für die Liga des Schwäbischen Turnerbundes rechtzeitig fit zu werden, startet das Turnjahr mit dem Oberschwaben-Cup. Integriert in diesen Mannschaftswettbewerb findet die Gaueinzelmeisterschaft statt. Die besten 50 Turner Oberschwabens geben sich am Sonntag, 13. Januar, in der Bad Waldseer Gymnasiumhalle die Ehre. Von 15 bis 17.30 Uhr zeigen die Turner ihr Leistungsvermögen an sechs Geräten. Die Schwäbische Turnliga startet am 2. Februar mit dem ersten Heimwettkampf in Biberach gegen Lustnau.

Kurz vor dem Weihnachtsfest erreichte das heimische Turnteam die Kunde, dass die TG Wangen/Eisenharz I den Aufstieg in die 3. Bundesliga geschafft hat. Damit rückt Mössingen in die Oberliga nach und die TG Biberach-Bad Waldsee I steigt als Vizemeister und Nachrücker in die Verbandsliga auf.

In 2013 trifft die Mannschaft nun auf altbekannte und neue Gesichter: TSV Lustnau I, SSV Ulm II, KTV Hohenlohe II, TG Schömberg, TSV Geislingen und VfL Kirchheim II. Es dürfte bei den Begegnungen eng hergehen, wobei in der Verbandsliga nach dem zuschauerfreundlichen Score-System geturnt wird.

Zwei Turner im Duell

Immer zwei Turner duellieren sich am Gerät und der Bessere sammelt Punkte für sein Team. Je größer die Differenz der Wertungen, umso mehr Score-Punkte bekommt der Turner. Die zweite Mannschaft trifft 2013 als Aufsteiger in die Bezirksliga ebenfalls auf alte Bekannte: TG Wangen/Eisenharz II, WKG Munderkingen/Ehingen I, Villingendorf/Rottweil II und TV Rottweil sind aus den vergangenen Jahren gute und befreundete Wegbegleiter der Ersten. Die WTG Heckengäu ist ebenfalls ein Aufsteiger und hat im Vergleich beim Aufstiegswettkampf die Bad Waldseer Zweite nur knapp geschlagen. Somit dürfte die TG II eher der Underdog in der Liga sein, wobei die Jungs einige Fortschritte bei den Übungen gemacht haben.

Mit dem Aufstieg gleich beider männlicher Turnmannschaften 2012 hat die TG Biberach-Bad Waldsee den größten sportlichen Erfolg der jüngeren Turngeschichte zu feiern. Seit 2005 haben die Vereine erst wieder eine Turnmannschaft im seit 1978 bestehenden neueren schwäbischen Ligasystem.