TG Bad Waldsee verpasst einen Punktgewinn gegen den Tabellenführer

Seiner Favoritenrolle gerecht geworden ist der Spitzenreiter der Volleyball-Regionalliga. Bei der TG Bad Waldsee gewann der SSC Karlsruhe II am Sonntagabend mit 3:1 (25:20, 25:20, 21:25, 25:15). Auch im Auswärtsspiel bei der TG demonstrierten die Karlsruher ihre Qualitäten. Der SSC hat zwar eine junge Mannschaft, doch die Badener zeigten sich – gut geführt von Außen – als abgezocktes Team. Die drei Punkte nahm der Tabellenführer der Regionalliga absolut verdient mit zurück nach Karlsruhe.

Die SSC-Spieler zeigen, wie man einen Vorsprung hält

Dabei konnten die trotz der Corona-Pandemie zahlreichen Zuschauer in der Bad Waldseer Eugen-Bolz-Halle mit der TG fast zufrieden sein. Die Gastgeber hielten in weiten Phasen ganz gut dagegen – freilich ohne die zweifellos vorhandene Qualität über längere Phasen halten zu können. Wie man einen Drei-Punkte-Vorsprung ohne Hektik fast einen ganzen Satz lang verteidigt, zeigten die Badener Spieler am Sonntag ein ums andere Mal. Eben dieses gelang den Bad Waldseern nicht, was sich wie ein roter Faden durch viele Spiele der laufenden Saison gezogen hat und zieht. Gegen einen Gegner vom Kaliber der Karlsruher war dieser Aspekt mit spielentscheidend.

Dennoch: Die Bad Waldseer Mannschaft ließ hin und wieder Kostproben ihres Könnens durchblitzen, vor allem – sieht man vom vierten Satz ab – stimmte die kämpferische Einstellung. Zu Spielende verfestigte sich allerdings der Eindruck, als seien die Hauptwaffen der TG – wuchtige Angriffe über die Außenpositionen und die Diagonalposition – nicht mehr so durchschlagskräftig wie zu Beginn. Jedenfalls konnte sich der Tabellenführer im Laufe des Spiels immer erfolgreicher auf die TG-Angriffswellen einstellen. Krachende Blocks seitens des SSC waren Zeugnis der guten Karlsruher Einstellung.

Im dritten Satz spielen die Bad Waldseer gut

Die beiden ersten Durchgänge glichen sich nicht nur vom Ergebnis her, sondern verliefen nahezu identisch. Anfangs ging das Spielgeschehen hin und her ohne klare Vorteile für einen der Beteiligten. Dann legten sich die Gäste in Durchgang eins durch einen klaren Spielaufbau und sehr schnell inszenierte Angriffe den Gegner zurecht und gingen drei, vier Punkte in Führung. Diesen Vorsprung hielten die SSC-Spieler in überzeugender Manier. Umgekehrt führten die Bad Waldseer im zweiten Satz mit 14:11, ihnen gelang es jedoch nicht, diesen Abstand zu halten. Im Gegenteil: Die sich häufenden Aufschlag- und Annahmefehler der TG, unterbrochen ab und zu durch gute Blocks, sorgten dafür, dass die Karlsruher auch diesen Durchgang erfolgreich ins Ziel brachten.

Der dritte Satz brachte lange Zeit kein Team in Front, doch zu Satzmitte gelangen Pirmin Dewor, Marc Moosherr und Co. einige krachende Angriffe, begleitet von erfolgreichen Blocks. Erstmals zeigten die Spieler aus Karlsruhe in dieser Phase Nerven und mussten zumindest diesen Durchgang an die TG abgeben.

Der Glaube schwindet zusehends

Diesen Lauf in den vierten Satz mitzunehmen, gelang der Mannschaft von Trainerin Evi Müllerschön allerdings nicht. Die Gründe dafür sind zuvorderst die nunmehr konsequente und zielorientierte Spielweise der Gäste. Die Karlsruher setzten die Anweisungen ihres Trainers gewissenhaft um. Parallel dazu leisteten sich die TG-Spieler nun ihre aus dieser Saison bereits bekannten Konzentrationsfehler. Fast körperlich konnten die Zuschauer spüren, wie den Gastgebern der Glaube an die eigenen Möglichkeiten zusehends abhanden kam. Verdient verließ daher der Tabellenführer die Halle nach dem 25:15 im vierten Satz als Sieger.

Für die TG ist aus dem leise erhofften Punktgewinn nichts geworden. Da am Vortag der direkte Tabellennachbar FT Freiburg ebenfalls ohne Punkte blieb, bleibt es für Bad Waldsee aber vorläufig beim siebten Platz. Diesen zu halten ist absolute Pflicht, da dem Vernehmen nach die aus Pandemiegründen aufgeblähten oberen Ligen (der Abstieg war ausgesetzt) schrumpfen müssen. Empfindliche Abstiegsregeln sind die Folge. Man rechnet in der Regionalliga mit drei direkten Absteigern.