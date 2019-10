TG Bad Waldsee verliert gegen den Tabellenführer

Im dritten Saisonspiel in der Volleyball-Regionalliga hat die TG Bad Waldsee erstmals verloren. Beim Spitzenreiter ASV Botnang unterlag die TG klar mit 0:3 (20:25, 20:25, 28:30).

Den ASV Botnang kennt Bad Waldsee aus den vergangenen Spielzeiten. Mal ging es um den Aufstieg von der Oberliga in die Regionalliga, mal um den Kampf um den Klassenerhalt. Meistens war es die Unterstützung des heimischen Publikums, die den Erfolg möglich machte. Die Gesamtbilanz im direkten Vergleich ist deshalb relativ ausgeglichen. So fuhr die TG auch dieses Jahr mit gemischten Gefühlen nach Botnang. Die Waldseer waren mit zwei Siegen in die Saison gestartet und mit Selbstvertrauen ausgestattet. Die Botnanger hatten sich aber mit drei Siegen die Tabellenführung erkämpft. Die TG wusste also um die Heimstärke des ASV. Die Oberschwaben wussten auch, dass sich Botnang mit einem weiteren Erstligaspieler (Libero Johannes Elsäßer) verstärkt hatte. So kam es zu einem Bruderduell – denn bei der TG spielt seit dieser Saison Jakob Elsäßer.

Botnang fand besser in das spannende Spiel hinein. Aus einer starken Annahme heraus setzte der ASV-Zuspieler seine Angreifer variabel ein. Die TG kämpfte stark und spielte auch auf hohem Niveau, musste aber der stabileren Leistung des Gegners Respekt zollen und verlor den ersten Satz mit 20:25. Die Oberschwaben starteten dann besser in den zweiten Satz. Nach einer 4:1-Führung kam Botnang aber heran und glich zum 10:10 aus. Ab diesem Zeitpunkt spielten die Botnanger ihre Dominanz besser aus und gewannen auch den zweiten Durchgang mit 25:20.

Dass die augenscheinlich klaren Ergebnisse der ersten beiden Sätze nicht unbedingt den Spielverlauf widerspiegelten, zeigte der dritte Satz. Waldsee führte 14:11 und 19:16 und hatte beim 24:20 vier Satzbälle. Was dann passierte, ist allerdings schwer zu erklären. Alle vier Satzbälle wehrte Botnang ab. Waldsee hatte noch einmal vier Satzbälle, wieder wurde keiner genutzt (28:28). Den ersten Matchball nutzte der ASV schließlich zum 30:28.

TG-Trainerin Evi Müllerschön zeigte sich zwar enttäuscht, aber auch zuversichtlich: „Meine Jungs konnten leider nicht die Konstanz aufbringen, eine so starke Mannschaft wie den ASV Botnang zu schlagen. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die in dieser Liga sicher zu den Topfavoriten gehört. Aber wir haben auch ein hochklassiges Spiel gesehen, aus dem wir wichtige Erkenntnisse mit nach Hause und ins Training nehmen werden.“