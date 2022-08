TG Bad Waldsee Triathleten bei vielseitigen Veranstaltungen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Athleten der TG Bad Waldsee Triathlon sind in der laufenden Wettkampfsaison bei vielseitigen Veranstaltungen unterwegs. Hans Moll war beim Volkslauf in Leutkirch am Start. Libor Homes versuchte sich hingegen auf dem Mountainbike beim Rennen in Pfronten.

Hans Moll konnte dabei in seiner ersten Wettkampfsaison für die Waldseer Triathleten gleich die Altersklasse für sich entscheiden. Mit einer sehr guten Leistung gewann er über die 5000-Meter-Strecke in einer Zeit von 22:46 Minuten klar die Altersklasse AK 60.

Libor Homes war derweilen in unwegsamerem Terrain beim Montainbikerennen in Pfronten am Start. Über 26 Kilometer mussten hier 840 Höhenmeter überwunden werden. Bei seinem ersten Rennen konnte er hier gleich seine gute Form unter Beweis stellen, zumal der technische Part auf dem Mountainbike bei vielen Triathleten nicht zu den Stärken gehört. Libor erreichte dennoch einen sehr guten 6. Platz in der Altersklasse M40.