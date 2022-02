TG Bad Waldsee möchte Polster nach unten ausbauen

Für die beiden Volleyballflaggschiffe der TG Bad Waldsee stehen am kommenden Spieltag jeweils Auswärtsbegegnungen an. Während am Samstag um 19 Uhr in der Sporthalle Katharinenplaisir die dortige TSG Backnang in der Oberliga die Frauen der TG Bad Waldsee empfängt, treten die Regionalliga-Männer der TG ebenfalls am Samstag – aber um 19.30 Uhr – beim VfL Sindelfingen an.

Die TG-Frauen besitzen als Tabellensiebte ein gutes Polster auf die Abstiegszone und werden bemüht sein, dieses noch weiter auszubauen. In Backnang sind die Bad Waldseerinnen aber Außenseiter. Die Gastgeberinnen stehen mit 20 Zählern auf einem guten vierten Platz und können angstfrei nach unten unbeschwert aufspielen. Das erste Saisonduell zwischen diesen beiden Teams ging nach einer überzeugenden Vorstellung mit 3:0 an Backnang.

TG-Männer spielen beim Tabellennachbarn

Umgekehrte Vorzeichen als vor Wochenfrist sind bei den Regionalliga-Männern gesetzt. Galt es noch vor wenigen Tagen, den Abstand von Rang sieben zu Platz acht möglichst zu vergrößern, was im Übrigen gelang, so geht es nun vor allem darum, den Abstand zu Rang sechs etwas zu verkleinern. Auf ebendiesem Tabellenplatz hat sich der Gastgeber VfL Sindelfingen festgebissen und einen Vorsprung von immerhin vier Punkten auf die nachfolgende TG erarbeitet.

Das Hinrundenmatch entschieden die Männer vom VfL mit 3:1 für sich. Für Bad Waldsee war es eines der Spiele, bei denen das Gefühl da war, dass mehr als nur ein Satzgewinn drin gewesen ist – mehrmaliges Aufbäumen und großer Kampfgeist wechselten sich mit rätselhaften, unnötigen Eigenfehlern ab. Die TG ist gut beraten, auf die gelungene Leistung gegen die SG MADS Ostalb noch eine Schippe draufzulegen. Aufschlagfehler sollten möglichst die Ausnahme bilden und das Annahme- und Abwehrverhalten stabilisiert werden, wenn die TG ihren Erfolgsweg weitergehen will.